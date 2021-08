Coronavirus, il Veneto apre al fast vax: "Chi vuole vaccinarsi non aspetti l'autunno"

Sono 779 i positivi rilevanti in Veneto nelle ultime 24 ore, l'incidenza positivo su tampone è del 2%. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 118 i positivi in area non critica (+9) e 19 le terapie intensive, invariate rispetto a martedì. Un solo decesso nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO VENETO 4 AGOSTO

Ad illustrare gli ultimi dati regionali è il governatore Luca Zaia, in diretta dalla sede della Protezione civile. "Chi ha deciso di farsi il vaccino ne approfitti subito - dichiara il presidente - se lo fa oggi avrà una copertura anticorpale di 12 mesi".

A tal proposito il governatore annuncia un'apertura straordinaria delle agende per 100mila posti ai quali saranno somministrati i vaccini Pfizer e Moderna (extra fornitura): "Dalle 24 di domani, giovedì 5 agosto, sarà possibile prenotarsi in una sorta di fast vax".

La campagna vaccinale, ad oggi, vede il 96,6% degli over 80 vaccinati con almeno una dose, i 70-79 raggiungono quota 90,4%, i 60-69 84,9%, i 50-59 sono al 74,6%, i 40-49 hanno raggiunto il 63,9%, i 30-39 sono al 53,9%, gli over 20 al 58,4% mentre gli under 20 sono al 33,2%.

L'81% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come il 84,3% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 3.065.515 (il 63,2%), 2.655.904 (54,7%) hanno invece completato il ciclo.

Relativamente alla nuova colorazione delle Regioni, il governatore Zaia dichiara che non c'è alcun pericolo di cambio di fascia per il Veneto.