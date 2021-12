Coronavirus, Zaia: "Siamo in fase acuta, il passaggio in giallo oramai inevitabile"

I positivi in Veneto oggi sono 2.096 rilevati sui 38.093 tamponi effettuati nelle ultime ore, 50.585 sono invece le persone in isolamento."L'incidenza è alta, 5,50%" spiega il governatore Zaia durante il punto stampa, in diretta dalla sede regionale della Protezione civile.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera sono 1.052 i ricoveri (+25): 916 in area non critica (+22) e 136 in Terapia intensiva (+3). "Abbiamo più ingressi che uscite - sottolinea il presidente Zaia - questa è la tipica fase acuta".

BOLLETTINO VENETO 13 DICEMBRE

Se guardiamo ai paramentri che decretano il passaggio di zona la situazione è questa: l'incidenza positivi su 100mila abitanti è di 449 a settimana, 12,8% è l'incidenza delle Terapie mentre l'area medica è al 13,7% e quest'ultimo è l'unico parametro che tiene il Veneto in zona bianca. "Oramai siamo agli sgoccioli per il passaggio di zona", spiega Zaia.

Relativamente alla campagna vaccinale invece sono 1.721 le prime dosi somministrate e 31.009 le terze dosi. Dalle 14 di oggi, lunedì 13 dicembre, saranno aperte le agente per la vaccinazione dei bimbi, a partire dai 5 anni. Se un genitore non trova posto può rivolgersi direttamente al pediatra.