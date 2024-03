Ripristino clausola antifascista, Cruciani attacca Possamai: "Sono inca**ato nero"

Solo qualche giorno fa era stato al teatro Astra di Vicenza per moderare la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci, duramente contestata da studenti, centri sociali, Anpi e liberi cittadini che erano scesi in piazza per gridare il loro dissenso. Tra i vari temi trattati durante la presentazione la discussa clausola antifascista, tolta dall'Amministrazione Rucco e in fase di ripristino dall'attuale giunta.

Il consiglio Comunale di Vicenza ha infatti provveduto a ripristinare la clausola dando il via libera ad una mozione che ha creato la bagarre in aula.

In merito a quanto accaduto nelle aule di palazzo Trissino, Giuseppe Cruciani, ai microfoni de La Zanzara ha dichiarato: "Sono inca**ato nero con il sindaco di Vicenza Possamai, vuole per concedere gli spazi pubblici che ognuno di noi (di voi) firmi una clausola antifascista".

E ancora: "Non serve a nulla, è un bollino, una cosa illeberale, non serve a un c**éo, serve a creare casini e basta, è una forzatura rispetto alla libertà personale, io posso affittare una sala del Comune di Vicenza ed essere fascista, ca**i miei quello che sono".