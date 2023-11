Vicenza tra le città più inquinate in Europa: «Serve transizione verso mezzi a zero emissioni»

Cinque capoluoghi del Veneto sono tra le città più inquinate d'Europa. E anche per questo gli eurodeputati veneti dovrebbero votare a favore del nuovo regolamento europeo che introduce norme più rigorose sulle emissioni di camion e autobus. A lanciare l'appello ai veneti presenti nel Parlamento Europeo è stata Transport & Environment (T&E), un'organizzazione ambientalista indipendente europea, che in una nota riportata dall'Agenzia Dire, ha riportato l'indice sull'inquinamento delle città europee prodotto dall'European Environment Agency.

In questa classifica negativa sono state censite 375 città europee e quelle venete sono purtroppo nella zona alta della graduatoria. Padova è al nono posto, Vicenza è 14esima, Venezia 17esima, Verona è 25esima e Treviso è 26esima.

L'inquinamento atmosferico è dunque un problema serio in Veneto. E l'associazione ambientalista T&E ha anche ricordato che la Corte di giustizia europea ha già condannato l'Italia per la violazione delle norme europee sull'inquinamento, sottolineando che in Italia non è stato fatto abbastanza per abbattere le concentrazioni in atmosfera di biossido di azoto. «La scelta degli eurodeputati veneti e di tutti quelli italiani dovrebbe dunque essere di sostegno al nuovo regolamento europeo», ha fatto sapere Transport & Environment.

Il nuovo documento sarà votato il prossimo 21 novembre dall'Europarlamento ed introdurrebbe norme più rigorose in materia di emissioni per camion e autobus, con l'obiettivo di sostenere la transizione dei mezzi pesanti verso una mobilità a zero emissioni.

Pur rappresentando solo il 2% di tutti i veicoli circolanti, i camion e gli autobus sono infatti responsabili di circa la metà delle emissioni di ossidi di azoto e di un quarto delle emissioni di anidride carbonica prodotte dal trasporto su strada.

«Avviare la transizione verso mezzi a zero emissioni è fondamentale anche per i veicoli pesanti - ha dichiarato Andrea Boraschi, direttore dell'ufficio italiano di Transport & Environment - Il nostro Paese è quello che in Europa sconta i maggiori danni sanitari sulla popolazione dovuti all'inquinamento atmosferico. E siamo anche molto lontani dagli obiettivi climatici che abbiamo sottoscritto. Gli eurodeputati veneti hanno una chiara occasione per schierarsi dalla parte dell'ambiente e della salute dei loro concittadini, rappresentandoli pienamente a Bruxelles, sostenendo un regolamento già supportato dalla Commissione e dal Consiglio».