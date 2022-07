Chiusura di Villa Bonin, i gestori: "Provvedimento molto duro che mina la credibilità del locale"

Dopo la decisione del questore di Vicenza di mettere i sigilli alla discoteca "Villa Bonin" di via del Commercio a Vicenza, la società che gestisce il locale - la Vgest Srl - con una comunicato stampa fa sapere: "Noi prendiamo atto di questo provvedimento ma non possiamo che esprimere il nostro rammarico per la decisione presa. Riteniamo questo atto molto duro e mina la credibilità di un locale che svolge questa attività da oltre 23 anni richiamando ogni fine settimana migliaia di giovani da tutto il triveneto".

Il provvedimento del questore, che avrà una durata di 8 giorni, è stato emesse, come si legge nella disposizione della questura, in seguito "alle gravi problematiche per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si sono venute a creare negli ultimi tempi". In particolare, lo scorso fine settimana, la polizia è intervenuta per due distinti pestaggi nei confronti di altrettanti giovani avventori. Solo un paio di settimane prima, all’interno dello stesso locale, era accaduto un altro grave episodio di violenza, culminato con una aggressione nei confronti di un agente delle volanti.

Abbiamo sempre operato ponendo al primo posto la sicurezza dei nostri clienti, e nei pochi casi successi a fronte del numero degli ingressi annui, siamo sempre intervenuti con serietà, professionalità e massima attenzione. Siamo dispiaciuti per le oltre 150 persone di personale tra dipendenti e liberi professionisti a cui speriamo di garantire in futuro ancora un lavoro stabile come è sempre stato. Ma siamo ancora di più addolorati per le migliaia di giovani che questo week end non avranno una “casa” che li accolga come è sempre stato. Mai come in questo periodo storico i giovani hanno bisogno di luoghi dove potersi divertire in maniera sana e controllata, ed il nostro compito è intervenire e bloccare i rari soggetti sbagliati", continua la nota dei proprietari della discoteca, concludento: "È dal 1969 che con i nostri soci operiamo nel mondo della notte, e garantirvi che non ci saranno problemi è impossibile, ma la garanzia che sempre daremo è che saremo pronti a risolverli. Abbiamo cercato di lavorare in sinergia con ogni esponente delle forze dell’ordine ed ogni istituzione cittadina e speriamo che in futuro tutto questo possa continuare".