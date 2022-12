Mercatini di Natale, chiusura strade a Santa Bertilla

Per consentire lo svolgimento dei mercatini di Natale a Santa Bertilla “Merry Christmas 2022”, dalle 6.30 di sabato 17 alle 24 di domenica 18 dicembre via Legione Antonini rimarrà chiusa al transito nel tratto compreso tra via Battaglione Val Leogra e viale Zanardelli.

È prevista anche la chiusura di via Battaglione Sette Comuni su via Legione Antonini, di via Battaglione Vicenza su via Legione Antonini e del tratto da via Mameli a via Legione Antonini.

Saranno indicate le direzioni obbligatorie da seguire. I residenti in zona potranno sempre raggiungere le loro abitazioni. Le linee degli autobus Svt verranno deviate e le fermate soppresse. Info su https://www.svt.vi.it/.

Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è disponibile il portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.