Cgil, corteo e comizio contro la manovra di bilancio

È andato in scena nella mattina di oggi, mercoledì 14 dicembre, lo sciopero della Cgil contro la manovra del governo Meloni. In 500 tra delegati Cgil e semplici iscritti hanno sfilato in mattinata per corso Palladio da viale Roma a piazza Matteotti.

Tra i giardini dell’Olimpico e il museo Chiericati il comizio sindacale presentato dalla segretaria Giulia Miglioranza e che ha visto gli interventi nell’ordine di Mattia Felletti (Filcams, lavoratore Coop Alleanza), Mauro Mameli (Fiom, lavoratore Marelli), Aida Brusaporco (Spi), Francesco Alamani (Rete degli Studenti). A concludere è stato il segretario generale della Cgil di Vicenza e provincia Giampaolo Zanni.

L’iniziativa della Cgil si è svolta in contemporanea in tutte le città del Veneto ed è stata programmata a livello nazionale.