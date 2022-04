Infermieri cercasi alla Casa di Riposo di Asiago

La Casa di Riposo di Asiago è alla ricerca di nuovi infermieri. Due le posizioni aperte tramite apposito bando pubblico, entrambe a tempo pieno e indeterminato, per lavorare all’interno della storica struttura residenziale per anziani della città dell’altopiano, che ospita ad oggi 64 anziani non autosufficienti e autosufficienti del territorio.

È fissata per il 15 maggio 2022 la scadenza del termine utile per presentare la candidatura, dunque ci sono poco più di due settimane di tempo per gli aspiranti infermieri, ai quali - se ammessi - sarà successivamente richiesto di svolgere un esame orale in struttura. Il bando completo per verificare i requisiti e conoscere le modalità di invio della domanda è pubblicato all’interno del sito della Casa di riposo di Asiago, alla voce “Amministrazione trasparente”.

“Siamo pronti ad accogliere nuovo personale in struttura – commentano il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi – anche per garantire agli ospiti il servizio professionale, umano e costante che meritano e di cui hanno bisogno. Ringraziamo tutti coloro che presenteranno domanda e che vorranno entrare a far parte della nostra bella squadra.”