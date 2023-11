Cedimento in contra’ Porta Nova, proseguono i lavori di Viacqua

L’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller e il direttore generale di Viacqua Alberto Piccoli hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in contra’ Porta Nova, dove si è verificato ieri pomeriggio un importante cedimento della sede stradale.

Stamattina sono riprese infatti le operazioni di scavo ad opera di Viacqua allo scopo di intercettare la condotta fognaria che si pensava potesse essere danneggiata ed essere pertanto all'origine del cedimento stradale. Sul posto è intervenuta anche la squadra di Viacqua addetta alla video-ispezione delle condotte che però ha accertato l'integrità della rete fognaria.

«Domenica un cittadino ha segnalato un avvallamento nella sede stradale. Amcps è intervenuta mettendo in sicurezza l’area, poi interdetta al passaggio veicolare – ha ricordato l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Grazie a questo intervento, il cedimento avvenuto ieri pomeriggio non ha coinvolto possibili veicoli in transito. Già ieri sera è intervenuta Viacqua individuando la perdita d’acqua di una conduttura dell’acquedotto che, nel tempo e molto probabilmente insieme ad una serie di concause, ha scavato una galleria sotterranea che ha poi ceduto. L’intervento sull’acquedotto, con l’interruzione del servizio idrico per circa un’ora, è già stato concluso ieri sera quindi non ci saranno ulteriori disagi per i residenti nella zona. Questa mattina i tecnici di Viacqua hanno ispezionato la rete fognaria, che risulta intatta, ed esteso lo scavo per verificare quanto estesa sia l’erosione sotterranea per poter intervenire in modo puntuale e mettere in sicurezza tutta l’area. Non sarà un cantiere semplice, motivo per cui il tratto di contra’ Porta Nova tra via Bonollo e contra’ Mure della Rocchetta potrebbe rimanere chiuso per almeno una settimana».

«Lo scavo realizzato tra ieri e oggi - ha spiegato il direttore generale di Viacqua, Alberto Piccoli - ha confermato la presenza di una perdita nella rete idrica, ma vista l'entità del cedimento le cause possono ricondursi a molteplici fattori. Non solo la conformazione del terreno, ma anche la presenza di sottoservizi e infrastrutture che abbiamo portato alla luce che meritano un approfondimento. La presenza di materiale di riporto all'interno della condotta fognaria ispezionata ci conferma che sono presenti delle infiltrazioni da cui i materiali dilavati hanno potuto trovare un vettore per essere asportati. Allo stato attuale comunque non si riscontrano problemi per la fornitura idrica, né tantomeno per la rete fognaria».