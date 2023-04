Cartelli stradali fantasma, arrivano "Le Iene" in difesa di Antonio

Le telecamere del programma Mediaset "Le Iene" hanno fatto tappa a Bassano del Grappa per fare chiarezza sulla storia di Antonio che un anno fa è stato vittima di incidente stradale ovvero, si è incastrato con il suo camioncino in un sottopassaggio, riportando danni fisici e materiali.

Antonio racconta la sua odissea alla iena Matteo Viviani. Viene portato all'attenzione dei telespettari il tragitto percorso da Antonio e, come documentato in precedenza dalle tv locali, dove la segnaletica non è del tutto chiara. Dopo l'incidente Antonio finisce al Pronto soccorso perchè l'urto gli ha fatto sbattere il cado contro tetto del suo camioncino e oltre al colpo di frusta, si rompe 4 denti.

Il conducente scrive quindi una lettera all'Amministrazione locale, raccontando il fatto dal momento che non c'era stato un intervento delle forze dell'ordine subito dopo l'incidente, e in risposta "Vengo multato perchè non dovevo percorrere quella strada", racconta Antonio. Multa fatta sulla descrizione dell'incidente e, a causa della contravvenzione, l'assicurazione non paga alcun risarcimento perchè c'è stata una violazione al codice della strada.

A tal proposito la iena Matteo Viviani cerca delle risposte dall'Amministrazione comunale bassanese oltre che da vari esponenti delle forze dell'ordine per capire se ci fosse stata effetivamente una violazione al codice della strada. Il sindaco Elena Pavan sembra cadere dalle nuvole e in soccorso, interviente l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Zonta che, carte alla mano, dichiara: "Deve essere stato quello della svolta del sottopasso prima delle scuole. Se questo signore è andato contro il sottopasso probabilmente doveva guardare prima o non andarci". Cartelli che secondo la ricostruzione fornita da Le Iene, e già documentati in passato da alcuni tg locali, non c'erano, o meglio sono apparsi post incidente: "Lo dite voi che non c'era", chiosa l'assessore.

Incalzata dalle domande, il sindaco Pavan sembra volersi smarcare: "Mi par strano che non ci sia stato un intervento tempestivo", sottolinea il primo cittadino. E quando la iena rimarca il fatto che il cartello non c'è l'assessore sembra "cadere nella rete": "Ma il cartello è stato RIMESSO quello che c'era", parole che confermerebbero le ipotesi che prima c'era e poi non c'era.

Messa "all'angolo" il sindaco sottolinea come fosse buon senso del conducente l'accertarsi di poter passare nel sottopasso tenendo conto dell'altezza del proprio mezzo e qui, cade in fallo perchè la iena rimarca: "Ma come faccio a sapere l'altezza del sottopasso se non c'è il cartello?". L'intervista si chiude un sorriso a denti stretti del primo cittadino.