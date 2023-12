Carabinieri, il comandante Domenico Scalise saluta Chiuppano e l'Arma dopo 37 anni

Il 30 novembre ha lasciato il servizio attivo il luogotenente carica speciale Domenico Scalise, comandante della stazione dei Carabinieri di Chiuppano, per più di 37 anni in servizio nell’Arma.

Originario di Bari, arruolato nel 1986 per frequentare il corso da allievo sottufficiale, al termine del periodo formativo è stato destinato nel 1988, quale primo incarico, alla Stazione CC di Pesaro per poi essere trasferito a Vicenza, quale capo-equipaggio di Aliquota Radiomobile. Nel 1998 inizia il suo servizio a Chiuppano da vicecomandante diventando poi nel 2002 comandante di stazione.

Giovedì mattina, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali del Comando provinciale di Vicenza, il Luogotenente ha ricevuto il saluto del comandante provinciale carabinieri di Vicenza – colonnello Giuseppe Moscati – che ha voluto esprimere di persona la sua profonda gratitudine per l’impegno e la dedizione con cui il Luogotenente Domenico Scalise ha servito l’Istituzione e le comunità a lui affidate, terminando un percorso professionale lungo e impegnativo, in cui ha dimostrato serietà, competenza e spirito di sacrificio in ogni incarico svolto. Il servizio svolto è stato apprezzato e riconosciuto anche dai cittadini di Chiuppano, Carrè, Lugo di Vicenza, Calvene e Caltrano – territori ricadenti nella giurisdizione del Comando Stazione di Chiuppano - i cui sindaci hanno pubblicamente ringraziato il sottufficiale donandogli anche una targa ricordo per il lungo periodo trascorso al comando del locale presidio dell’Arma.