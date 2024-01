Cantiere Tav, tecnici al lavoro: zona transennata e spiegamento delle forze dell'ordine

Finite le festività natalizie, ripartono i lavori del cantiere Alta Velocità. Lunedì mattina gli operai e i funzionari di Iricav si sono presentati al parcheggio di via Rossi a Vicenza scortati polizia e carabinieri per fare i rilievi. L'area interessata al cantiere Tav è stata transennata. Il dispiegamento delle forze dell'ordine si spiega per eventuali manifestazione da parte degli attivisti i quali hanno lanciato un appello via social: "Ci stiamo organizzando per costruire una presenza al cantiere segnalato". L'appuntamento è al parcheggio di via Rossi "per far presenza e per capire cosa stanno facendo esattamente chi ha la possibilità ci raggiunga che sarà anche un'occasione per parlarci e confrontarci per capire come rispondere e proseguire", si legge sulla pagina Facebook del Bocciodromo.