Cantiere Tav, fognatura danneggiata due volte in pochi giorni: stop ai lavori

Acque del Chiampo ha intimato a Iricav Due lo stop ai lavori in prossimità degli impianti fognari del gestore idrico fino al completamento delle opere per la risoluzione delle interferenze, come previsto dalla convenzione sottoscritta con il Consorzio.

Nei giorni scorsi, i lavori per la realizzazione dell’Alta Velocità nel territorio di Montecchio Maggiore avevano causato la rottura di un tratto di fognatura gestito da Acque del Chiampo, a pochi giorni di distanza da un analogo incidente che si era verificato all’inizio del mese di ottobre. La tubazione è stata infatti forata per la seconda volta durante le operazioni per la palificazione della nuova linea ferroviaria, con il conseguente sversamento di 2 o 3 metri cubi di calcestruzzo all’interno della condotta.

Da qui l’intervento di Acque del Chiampo per rimuovere il calcestruzzo e ripristinare il servizio di fognatura, accompagnato dalla diffida inviata al Consorzio Iricav Due per fermare i lavori vicino alla fognatura, fino alla sua messa in sicurezza attraverso la realizzazione di un bypass, ed evitare quindi ulteriori danneggiamenti delle reti che pregiudicherebbero il regolare svolgimento del servizio, configurando potenzialmente un’interruzione di pubblico servizio.