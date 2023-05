Klick’s on ways, viaggio in sedia a rotelle lungo i vari Cammini della regione

Faranno tappa a Vicenza domenica 21 maggio i 10 viaggiatori, di cui otto a mobilità ridotta, che dal 19 al 27 maggio attraverseranno il Veneto in carrozzina, per raccontare l’esperienza del viaggio lento e valorizzare i territori, la loro accessibilità e l’accoglienza delle comunità. Ad accoglierli in piazza dei Signori nel pomeriggio, insieme con sostenitori e amici, ci sarà l’amministrazione comunale.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Klick’ s on ways ed è promossa da Free Wheels, organizzazione di volontariato che avvicina persone con esigenze di accessibilità all’esperienza del cammino, con il supporto tecnico dell’austriaca Klaxon Mobility GmbH e la collaborazione di varie associazioni ed enti, tra cui il Comune di Vicenza.

Il cammino prevede otto tappe in otto giorni con partenza da Negrar lunedì 19 maggio, arrivo a Motta di Livenza venerdì 26 e festa finale in piazza San Marco a Venezia sabato 27. Il percorso attraverserà vari itinerari del Veneto: il Cammino delle Scoperte, la via Romea Strata, la via Postumia, la Ciclabile Treviso-Ostiglia e il Cammino di Sant’Antonio.

Nel vicentino, i camminatori passeranno per Madonna di Lonigo, Lonigo, Vo’ di Brendola, Brendola, Arcugnano, Vicenza, Marola, Quinto Vicentino e Camisano Vicentino.

A guidare il gruppo di viaggiatori è Pietro Scidurlo - presidente di Free Wheels e autore per Terre di mezzo Editore della prima guida europea su un Cammino accessibile a tutti. “Il Klick - spiega - è un propulsore elettrico che si aggancia alla carrozzina e consente a chiunque di affrontare la stragrande maggioranza dei terreni off-road. È così che affronteremo i sentieri che ci consentiranno di arrivare nelle Unità Spinali di Negrar di Valpolicella e di Motta di Livenza, per raccontare la nostra esperienza e testimoniare a chi sta perdendo la speranza che anche dopo una lesione midollare la vita offre tante opportunità, e il Cammino può essere una di queste. È un’esperienza, rivitalizzante dove gambe e ruote non sono mezzi di locomozione ma organi di senso che consentono di percepire emozioni che ci arricchiscono. Per questo - conclude - vogliamo condividerla il più possibile”.