Blocco del traffico il 19 marzo in occasione della StrAVicenza

Domenica 19 marzo torna la giornata di formazione ecologica promossa dall’assessorato all’ambiente. L’appuntamento si svolgerà in concomitanza con la “StrAVicenza 10 km – trofeo Centro commerciale Palladio” e comporterà il blocco delle auto dalle 9 alle 13.30 all’interno delle mura storiche. Nel corso della giornata si svolgeranno inoltre diverse iniziative di sensibilizzazione ambientale e non solo: con l’associazione Alberi felici verranno messe a dimora 19 piante, il Museo Naturalistico Archeologico, in collaborazione con Scatola Cultura proporrà un laboratorio per bambini ed un convegno, si potrà entrare gratuitamente al Museo Naturalistico Archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene, nonché marchiare liberamente le biciclette al bicipark della Stazione.

“Ambiente e sport si mescolano in una giornata che prevede numerose iniziative all’insegna del benessere e del rispetto per il territorio - affermano il sindaco e l’assessore all’ambiente –. Oltre all’atteso appuntamento per gli sportivi, che riporterà la corsa della StrAVicenza tra le strade del centro storico, anche con iniziative ad essa correlate, ci saranno eventi che favoriranno la riflessione sull’importanza degli alberi, della fauna e della natura in generale nel nostro territorio. Ringraziamo, infine, i volontari della StrAVicenza per la disponibilità offerta nel fornire il loro supporto nel presidio ai varchi stabiliti per il blocco delle auto”.

Modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento della StrAVicenza 10km, domenica 19 marzo lo stop alla circolazione riguarderà, dalle 9 alle 13.30, il consueto perimetro all’interno delle mura storiche. Il blocco interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, sono previste modifiche alla circolazione, anche all'esterno dell'area del blocco del traffico, con possibili rallentamenti.

Dalle 9.30 alle 13 è prevista la deviazione delle linee bus del tpl transitanti sulle vie interessate dalla manifestazione con la conseguente soppressione delle fermate. Maggiori informazioni sul sito di Svt.

I niziative

Con l’associazione Alberi felici, alle 10 verranno piantati 19 alberi da frutto negli spazi verdi del campo scuola di educazione stradale di via Bellini. L’iniziativa è il risultato della collaborazione avviata da Plastic Free sezione di Vicenza e dalla società Beleafing: per ogni 5 chili di mozziconi di sigaretta raccolti dal referente dell’associazione impegnata nella lotta contro la plastica Roberto Longo, Beleafing dona infatti una pianta da mettere a dimora in città. I 19 alberi, il risultato di ben 80 chili totali di mozziconi raccolti, verranno collocati nel campo di via Bellini da altrettanti papà con le loro famiglie. Un modo questo per celebrare insieme la festa del papà.

Alle 17 il Museo Naturalistico Archeologico, in collaborazione con Scatola Cultura, ospiteràil laboratorio didattico “Chi è passato di qui?” per bambini dai 6 ai 12 anni per scoprire assieme la fauna del territorio. Prenotazione consigliata: didattica.museivicenza@scatolacultura.it oppure 3483832395 (wapp e sms) posti limitati. Il laboratorio si svolge in concomitanza con la conferenza, ai chiostri di Santa Corona, tenuta da Federico Corato “Gli ultimi boschi allagati di Vicenza”. Attraverso la presentazione di un libro fotografico sulla natura del Veneto e del Friuli Venezia Giulia si scoprirà la bellezza e l'importanza di ambienti naturali molto spesso poco conosciuti e valorizzati. Una selezione di fotografie accompagnerà l’approfondimento dedicato agli ultimi boschi allagati di Vicenza.

Per l’intera giornata, l’ingresso al Museo naturalistico archeologico e a Palazzo Thiene sarà gratuito. L'ingresso è sempre libero anche al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Per accedere ai musei sarà sufficiente recarsi nelle rispettive sedi.

È prevista anche la possibilità di accedere gratuitamente alservizio di marcatura delle biciclette al bici park della Stazione, dalle 08.30 alle 11 e dalle 14.30 alle 18.

Blocco del traffico

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà dalle 9 alle 13.30 nell'area all'interno delle mura storiche.

Elenco delle strade percorribili che circondano l'area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo).

Inoltre, in occasione della StrAVicenza, dalle 6.30 alle 14, verrà attivato un servizio navetta gratuito dai parcheggi Stadio e Cricoli verso la Stazione ferroviaria.

Chi può circolare

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all'interno dell'area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell'area interessata al blocco che si devono recare all'obitorio dell'ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (compresi i veicoli ibridi plug in che circolino in modalità elettrica).

Per altre particolari casistiche il direttore del servizio Ambiente, energia, territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell'ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L'autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Controlli e sanzioni

Durante la fascia oraria in cui è in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati dai volontari delle organizzazioni convenzionate. Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza. Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa di 87 euro. Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

In caso di pioggia

Nel caso di evidenti condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate in particolare da pioggia persistente, il blocco della circolazione potrà subire una variazione, mentre la StrAVicenza si svolgerà ugualmente.