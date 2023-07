Bimbo conteso, mobilitazione di piazza per Luca: "Chiediamo ai giudici di fermarsi"

La storia di Luca (nome di fantasia), il bambino conteso da due famiglie dell’Est veronese, arriva nel Vicentino dove domenica sera, davanti al Duomo di Lonigo, ha preso vita una manifestazione di solidarietà alla famiglia del piccolo di 3 anni "strappato" alla famiglia affidataria.

Il piccolo è stato affidato a Maria e Giovanni (nomi di fantasia) all'età di 7 mesi poichè la madre naturale non poteva tenerlo. Ora, il tribunale ha avviato la pratica per l'adozione chiedendo la disponibilità alla famiglia affidataria la quale si è resa subito disponibile. Allo stesso tempo però, il tribunale ha individuato una nuova famiglia adottiva poichè quella affidataria non risulta iscritta nel registro delle famiglie adottanti, avviando le pratiche per il trasferimento del bambino.

Il piccolo è stato dunque allontanato dai genitori affidatari ed è stato annullato il ritorno a casa, previsto per mercoledì 19 e anche quello del 20 luglio.

La storia di Luca ha raccolto il sostedno di molti che domenica sera si sono dati appuntamento a Lonigo. Capofila lo psichiatra veronese Carlo Piazza che precedentemente si era incatenato al cancello della sua abitazione per bloccare l'adozione per gli effetti traumatici che avrebbe sul bimbo.

"Luca si è visto catapultato in un mondo di cambiamenti, di confusione e di incontri con una famiglia desiderosa di donare amore, ma per lui estranea - spiegano i manifestanti - È stato allontanato dai suoi genitori, quelli che lui chiama mamma e papà, dai nonni e dal suo fratellone di quasi 8 anni. Luca sta male. Ha iniziato a dare segnali di disorientamento, di paura, di aggressività".

È stata inoltre avviata una petizione su change.org "Fermatevi ! Luca soffre troppo e vuole la mamma !" che ha già raccolto più di 4mila firme. "Chiediamo al giudice, alla coppia in prova ed a tutti i servizi competenti di fermarsi, di fare un passo indietro e di attendere l'udienza di ottobre", spiegano.

Sulla vicenda si è mossa anche la politica regionale.