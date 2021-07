Bianca Berlinguer e Mauro Corona: la riappacificazione pubblica a Sorsi d'autore

Dopo la lite avvenuta in diretta tv in autunno nella trasmissione Cartabianca i due sono parsi complici durante l'evento organizzato a Villa Cordellina

Bianca Berlinguer e Mauro Corona di nuovo vicini dopo le polemiche. A nove mesi dalla lite scoppiata in diretta tv a Cartabianca - che è costata allo scrittore l'allontanamento definitivo dalla trasmissione di Rai Tre - la giornalista e il suo ex ospite fisso si sono reincontrati a "Sorsi d'autore", rassegna in provincia di Vicenza. Qui, tra sorrisi complici e qualche bicchiere di vino, i due hanno messo definitivamente a tacere ogni ipotesi di rancore, tanto che c'è già chi spera in un ritorno di coppia nel talk show nonostante il divieto imposto tuttora da Franco Di Mare, direttore di Rai Tre.

La pace a Vicenza

La rassegna veneta, dal 19 giugno all'11 luglio in Villa Badoer, Cordellina, Foscarini Rossi e il Castello di San Salvatore, è stata l'occasione per Bianca e Mauro per tornare a mostrarsi di nuovo sereni in pubblico. Fino allo scorso settembre, infatti, i due facevano coppia fissa al timone del programma di seconda serata Rai, ma alcune frasi sessiste pronunciate da lui (proprio nei confronti di lei) ne avevano causato l'allontanamento. Oggi però tutto lascia pensare ad una riconciliazione (anche) televisiva.

Com'è noto, nel frattempo Corona è diventato ospite fisso di Dritto e Rovescio condotto su Retequattro da Paolo Del Debbio. "Guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh", gli ha detto il conduttore l'altra sera prima dell'ultima puntata del talk di Mediaset. Lo scrittore, però, aveva risposto così: "Paolo, vieni su che ne parliamo. Incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice". E così è stato: non resta che aspettare di sapere cosa effettivamente si sono detti e, soprattutto, se Di Mare ha intenzione di fare un passo indietro rispetto alle sue direttive.

La lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Ma che cosa è successo a settembre a Cartabianca? In occasione di una delle prime puntate di stagione, Corona ha definito senza mezzi termini la giornalista una “gallina” di fronte a milioni di telespettatori, per poi chiedere prontamente scusa qualche giorno dopo ("sono stato maleducato, cafone, rozzo"). Scuse accettate da Bianca ma non dal direttore di Rai Tre.

"Ancora soffro, non me ne sono fatta una ragione e spero di poterlo riavere con me - ha dichiarato di recente Berlinguer ospite di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani - Ci sentiamo per telefono, il nostro legame non si è interrotto. C’era affetto anche perché erano ormai tre anni che lavorava con me, in un rapporto complicato ma che io sapevo essere complicato. È una questione televisiva perché avevo costruito con Mauro Corona una parte importante della trasmissione che era molto seguita. E poi mi ha ferito molto che non sia stata presa in nessuna considerazione la mia opinione, certamente dare un segnale dopo che mi aveva dato della gallina ma io avevo ribattuto e lui si era scusato. Quella è una decisione che è stata presa contro la mia volontà".