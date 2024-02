"Tutti uniti per Marco", la scuola lancia un appello per un bimbo gravemente malato

"Tutti uniti per Marco". È l'appello lanciato nei giorni scorsi dalla scuola secondaria di primo grado "Leone Xlll" di Montecchio Maggiore per trovare un donatore di midollo osseo compatibile con un bambino che frequenta l'istituto.

L'alunno, a causa di una grave malattia del sangue, necessita infatti urgentemente di un donatore. E, da quanto fa sapere l'associazione donatori midollo osseo, solo una persona su 100mila risulta compatibile. Chi fosse interessato, può approfondire al link https://www.aulss8.veneto.it/sedi/admo-associazione-donatori-midollo-osseo/.

I parametri assoluti da rispettare per valutare la compatibilità sono: età tra i 18 e i 35 anni, peso minimo 50 chili e buona salute. La tipizzazione consiste in un semplice prelievo di sangue o saliva che si potrà prenotare telefonando all'associazione Admo Vicenza al numero 3899032196, dicendo che è per "il piccolo Marco di Montecchio Maggiore". L'associazione, molto probabilmente, aprirà il punto prelievi a Montecchio Maggiore, evitando la strada fino a Vicenza.