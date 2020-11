Ballando con le stelle, l'edizione numero 15 va a Lucrezia Lando e Gilles Rocca

"Ancora non ci credo...sono senza parole!!!", così la vicentina Lucrezia Lando condivide sui social la gioia per la vittoria dell'edizione numero 15 di "Ballando con le stelle", il programma Rai condotto da Millky Carlucci. La 22enne è stata incoronata regina del ballo in coppia con l'attore Gilles Rocca con il 58% dei voti da casa.

La coppia Lando - Rocca ha avuto la meglio su Paolo Conticini e Veera Kinnunen, terzi Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/Samuel Peron. A premiare i vincitori il direttore Stefano Coletta.

"Grazie a Gilles Rocca per essersi affidato a me in questi tre mesi - scrive la bassanese - e grazie a tutti voi per averci seguito e supportato puntata dopo puntata!!!Ma un grazie immenso come ogni anno a tutto lo staff di Ballando con le stelle e a Milly Carlucci per averci regalato un’altra edizione magica alzare la coppa è stata la ciliegina finale e...che meraviglia grazie grazie grazie vi voglio bene".

Lucrezia Lando si è avvicinata alla danza sin da piccola e si è specializzata nei balli latino-americano. Ha vinto moltissime competizioni, nazionali e internazionali in coppia con Giacomo Ballarin. Nel 2016ha preso parte al Campionato Mondiale di ballo latino under 21 e agli International Open. La coppia si è divisa nel 2017 e la bassanese, per un breve periodo, ha gareggiato con Lorenzo Zomparelli. Nel 2018 è stata contattata da Milly Carlucci per diventare ballerina professionista a Ballando con le stelle.

Ha iniziato l’esperienza televisiva insieme Giaro Giarratana (arrivata fino alla puntata finale, in cui si è classificata terza con Giaro Giarratana, a pari merito con Gessica Notaro e Stefano Oradei) e l'anno dopo ha invece gareggiato insieme ai gemelli Sampaio, Kevin e Jonathan (eliminazione durante la seconda puntata).