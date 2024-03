Valle Agno, inaugurato il bacino laminazione "salva piene"

Taglio del nastro di un nuovo bacino, inserito nel territorio vicentino, che entrerà in azione nei momenti di grande piogge. "Comuni di Trissino e Arzignano, bacino di monte e bacino di valle, 3mln e mezzo di metri cubi, 80 ettari coinvolti - ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia, presente all'inaugurazione del bacino - Questa opera rientra in un progetto generale messo a terra nel 2010 tant'è vero che questo bacino ha avuto inizio nel 2015".

Focus su Vicenza dove insistono tre bacini: Caldogno, Orolo e Viale Diaz che hanno salvato la città anche nell'ultima ondata di maltempo e sul Retrone, il presidente Zaia ha sottolineato come si tratti di: "un fiume molto breve che ha questa caratteristica del ritorno d'acqua, se noi riusciamo a identificare la possibiltà di fare una condotta per portare via questa acqua che viene scolmata e portarla in un luogo che si possa disperdere, riusciamo a mettere a terra una nuova opera. Non è facile perchè il Retrone non ha degli spazi limitrofi attigui al corso d'acqua che ci permettono la scolmata".