AVIS Comunale di Lonigo per la prima volta a Sarego

Mercoledì 15 novembre 2023 il “Progetto Scuola AVIS Veneto”, in collaborazione con l’AVIS Comunale di Lonigo, ha portato una nuova esperienza di donazione agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Francesco Muttoni" di Sarego. L’attività scelta è stata: “Nuove Stelle all'Orizzonte”.

Questo modulo ha lo scopo di raggiungere tre obiettivi: di promuovere il tema del desiderio, del talento, del dono e del controdono come modalità di relazione gratuita tra le persone e come tema centrale all’interno dei molti ambiti che caratterizzano l’educazione civica; usare il gioco ed il racconto per attivare una dimensione immaginaria e non solo cognitiva; creare una condizione di ascolto di sé da parte dei ragazzi.

Per l’occasione l’AVIS Comunale di Lonigo ringrazia "La Professoressa Dal Lago Miriam, Referente Educazione Civica, per aver dato l’opportunità di far conoscere per la prima volta l? Associazione nel Comune di Sarego e anche a tutti gli operatori del “Progetto Scuola AVIS Veneto”, che come sempre danno il loro prezioso contributo per la buona riuscita dell’iniziativa".