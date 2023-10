Auto contromano sul Ponte della Libertà: alla guida un militare della Ederle | VIDEO

I fari puntati contro il senso di marcia, alle 2.40 di sabato notte. Attimi di panico sul Ponte della Libertà, a Venezia. Come testimoniano le immagini diffuse da Venezia NON è Disneyland, un'auto condotta da un militare della caserma Ederle, procedeva contromano e, una volta resosi conto ha fatto un inversione ad U per reimmettersi nel senso corretto di marcia provocando un incidente, per fortuna senza feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che oltre a rilevare l'inceidente, hanno identificato l'autista, di nazionalità portoricana, e alla contestazione delle infrazioni del Codice della Strada.