Asfaltatura strade, viabilità modificata: possibili rallentamenti

Dureranno alcuni giorni i lavori di asfaltatura a cura di V-Reti in due incroci in viale della Pace, uno con via Fabiani, l'altro con via Pittarini. Si potrebbero verificare rallentamenti.

Dal 9 ottobre Viacqua eseguirà l'asfaltatura in via Pasi, all'incrocio con Borgo Scroffa, che rimarrà chiusa per l'intera giornata. Inoltre rimarranno chiuse sempre per asfaltatura il 16 ottobre via Mameli e il 23 ottobre via Tornieri all'incrocio con via Dalla Scola.