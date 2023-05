Alluvione in Emilia Romagna, uomini e mezzi dei Vigili del fuoco in partenza dal Veneto

Anche oggi uomini e mezzi dei comandi dei Vigili del fuoco del Veneto si sono messi in viaggio per andare a rinforzare il dispositivo di soccorso per l’alluvione dell’Emilia Romagna.

Al momento sono 85 gli operatori dei Vigili del fuoco del Veneto, 12 dal Vicentino, specializzati nel contrasto rischio acquatico con personale SAF (Speleo Alpino Fluviali), soccorritori acquatici, sommozzatori e personale specializzato nelle operazioni di pompaggio che stanno operando nei luoghi alluvionati. Il personale dei Vigili del fuoco del Veneto stanno prestando soccorso nelle province di Ravenna, Forli Cesena e Bologna, integrando il dispositivo di soccorso nazionale del corpo.

Il dispositivo nazionale dei Vigili del fuoco è presente con oltre 900 vigili del fuoco e 300 mezzi. Svolti nelle ultime 48 ore oltre 2000 interventi.