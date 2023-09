Adunata nazionale Alpini 2024, dalla Regione 600mila euro per l'evento

Entrano nel vivo le attività per l'Adunata nazionale degli Alpini 2024. La giunta regionale del Veneto ha confermato un contributo di 600mila euro a sostegno dell’organizzazione dell’evento, promuovendo anche la costituzione di un comitato istituzionale. Per tre giorni, dal 10 al 12 maggio, il capoluogo berico e idealmente tutto il Veneto diventeranno… la capitale italiana dell’alpinità. "Vicenza - ha dichiarato l presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia - si farà trovare pronta per ospitare le Penne Nere nel territorio. Il Veneto è orgoglioso di poter rendere omaggio all’importanza e ai valori rappresentati dagli Alpini, per impegno sociale, storia e valore. Ed anche per il contributo al sistema di Protezione civile, che anche quest’anno è stato davvero importante nell’affrontare il maltempo”.

La manifestazione, che si stima farà convogliare a Vicenza circa mezzo milione di penne nere, torna a Vicenza dopo 33 anni dall’ultima edizione.

“Ringrazio sin d’ora l’Associazione nazionale Alpini e tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che stanno affiancandoci in questo importante progetto - conclude Zaia - Lo spirito di corpo, la capacità di lavoro comune, l’organizzazione e la generosità degli alpini sono d’esempio per tutti coloro che stanno dando il loro contributo all’adunata di Vicenza 2024: un appuntamento fortemente voluto dall’intero Veneto”.