Addio a Domenico Innecco, presidente della Fondazione 3 novembre

Cordoglio del sindaco di Vicenza Francesco Rucco ai familiari per la scomparsa di Domenico Innecco, presidente della Fondazione 3 novembre. Nato a Gorizia, Domenico Innecco ha frequentato l’accademia militare di Modena e nel 1955 è stato nominato tenente dell’Artiglieria da montagna. Ha prestato servizio in 17 sedi, sia nelle truppe alpine sia nell’aviazione dell’esercito. Con il grado di generale, è stato comandante dell’artiglieria del Quarto Corpo d’Armata Alpino, comandante della brigata alpina Cadore, comandante della scuola di volo dell’aviazione dell’esercito e comandante della XXV Zona militare. È stato insignito delle medaglie d’oro di lungo comando e lunga navigazione aerea.

«Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici del generale Innecco – ha detto Francesco Rucco –, al quale va il nostro grazie a nome della città per il suo impegno pluriennale nel volontariato. Punto di riferimento autorevole per le associazioni combattentistiche e d’Arma, Innecco è stato presidente della Lega Italiana per la lotta ai tumori di Vicenza oltre che consigliere della banca d’Italia. È stato un onore riceverlo a palazzo Trissino lo scorso anno in occasione del centesimo anniversario di nascita della Fondazione 3 novembre, da lui presieduta. A lui il Congresso degli Stati Uniti ha concesso la Legione al Merito, massima onorificenza conferita ad un militare straniero. Equilibrio, responsabilità, umanità e senso delle istituzioni: con lui perdiamo una delle figure più importanti della comunità vicentina dalle innegabili qualità umane.

Pochi mesi fa il sindaco aveva portato gli auguri dell'amministrazione comunale a Innecco che l’8 marzo 2022 ha festeggiato i 91 anni d'età.