Lavori in A31: chiusi i caselli di Dueville e Piovene Rocchette

Da martedì 25 a venerdì 28 maggio sono previste tutta una serie di limitazioni per gli automobilisti in transito sulla Valdastico

In A31, per lavori di sostituzione delle lame ossidate del casello di Dueville si rende necessaria la chiusura dello svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Piovene Rocchette (carreggiata Nord) dalle 20 di martedì 25 maggio alle 6 di mercoledì 26 maggio. Chiuso lo svincolo di entrata per Rovigo le notti del 21, 24, 26 e 27 maggio 2021

Chiuso anche lo svincolo di entrata del casello di Piovene Rocchette per i viaggiatori diretti a Rovigo (carreggiata Sud): dalle 20 di venerdì 21 maggio alle 6 di sabato 22 maggio, dalle 20 di lunedì 24 maggio alle 6 di martedì 25 maggio, dalle 20 di mercoledì 26 maggio alle ore 6 di giovedì 27 maggio e dalle 20 di giovedì 27 maggio alle ore 6 di venerdì 28 maggio.