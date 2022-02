A Sant’Agostino un nuovo bosco urbano con oltre 2.800 piante

Sono 2.852 le piante messe a dimora nelle scorse settimane nel nuovo bosco urbano di Sant’Agostino, nell’area compresa tra l’omonimo viale, via Ponte del Quarelo e il fiume Retrone. L’iniziativa è stata realizzata da Arbolia, la società benefit creata da Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti per sviluppare nuove aree verdi in Italia, in collaborazione con l’assessorato al verde pubblico del Comune di Vicenza, e vede il supporto principale di Snam e Global Power Plus Srl, azienda veneta del settore energetico. Tra i sostenitori dell’intervento anche lo studio legale GF Legal. La nuova area verde è stata inaugurata questa mattina alla presenza dell’assessore al verde pubblico Mattia Ierardi. Sono presenti anche l’amministratore unico di Global Power Plus Srl Luca De Rosa e il responsabile Nord Italia Gestione e sviluppo relazioni PA di Cassa Depositi e Prestiti Mauro Sambugaro.

Nell’area individuata, situata a sud-ovest della città, vicino ad una pista ciclabile, sono state messe a dimora piante di differenti specie arboree (Olmo campestre, farnia, cerro, bagolaro, frassino maggiore, tiglio, acero campestre, acero montano, carpino bianco, ciliegio, pero selvatico, nocciolo, salicone) e arbustive (biancospino, sanguinella, sambuco nero, viburno lantana, ligustro, fusaggine, prugnolo, rosa canina, corniolo, spino cervino, agazzino). A regime, la nuova cintura verde consentirà di assorbire fino a 263 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 612 chilogrammi di Pm10 all’anno. L’iniziativa prevede anche la manutenzione del nuovo bosco urbano per i primi due anni a cura di Arbolia. Il progetto sarà da subito un patrimonio per la comunità locale.

In arrivo altri due boschi urbani a Maddalene e in Gogna

Grazie al protocollo di intesa con Arbolia, saranno tre i nuovi boschi urbani della città. Oltre a quello a Sant’Agostino, ne sarà realizzato uno in zona Maddalene, tra l'area residenziale e il bosco Risorgive Maddalene, e un altro in prossimità del canile di Gogna. Complessivamente saranno messe a dimora circa 4 mila piante e precisamente 2.950 a Maddalene e 874 piante in prossimità del canile di Gogna.

La nuova cintura verde di Sant’Agostino consentirà di assorbire fino a 263 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 612 chilogrammi di Pm10 all’anno. Le altre due aree, dal momento della realizzazione, consentiranno di assorbire fino a ulteriori 299 tonnellate di CO2 in 20 anni e 825 chilogrammi di Pm10 all’anno.