Alessandro Borghese e i 4 ristoranti fanno tappa a Bassano, il titolo va alla "Birraria Ottone"

Il celebre programma Sky "Quattro ristoranti" condotto da Alessandro Borghese ha fatto tappa a Basssano del Grappa e il primo titolo di stagione è andato alla "Birraria Ottone".

La puntata è andata in onda domenica sera, in gara Edoardo Miotti del Danieli, Andrea Bertoncello per il Terraglio, Antonio Strafella per il ristorante Al Ponte e Bellotti e appunto Giorgia Bellotti che porta avanti la tradizione degli Wipflinger con la "Birraria Ottone".

La puntata è stata registrata ad aprile. 93 punti raccolti dallo storico locale del centro ai quali si sono aggiunti i 39 assegnati da Alessandro Borghese per un totale di 132. A fare la differenza la portata "special" a base di asparagi. La "Birraria Ottone" ottiene quindi i 5 mila euro (più benefit) in palio ed una promozione televisiva.