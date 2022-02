Lunedì 28 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 28 febbraio. E’ il 59° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 306 giorni.

Accadde Oggi

202 a.C. – Con l’incoronazione di Gao Zu iniziano i quattro secoli di dominazione della dinastia Han sulla Cina;

628 – A causa della grande sconfitta nella lunga guerra contro l’Impero Bizantino (602-628), l’imperatore persiano Cosroe II è giustiziato per ordine del figlio Kavadh II;

1525 – Il re azteco Cuauhtémoc viene fatto giustiziare all’alba da Hernán Cortés;

1897 – Ranavalona III, ultima regina del Madagascar, è deposta dai francesi;

1922 – L’Egitto ottiene l’indipendenza;

1935 – Wallace Carothers prepara per la prima volta il nylon;

1947 – Incidente di Taiwan: inizia una rivolta popolare contro la Repubblica di Cina;

1953 – Scoperta la struttura del DNA : «Abbiamo trovato il segreto della vita!» L’annuncio trionfale del biologo Francis Crick sorprese i clienti dell’Eagle Pub di Cambridge, ignari che quella scoperta avrebbe dato un nuovo corso alla ricerca scientifica e maggiori speranze a milioni di pazienti affetti da malattie genetiche.

«Abbiamo trovato il segreto della vita!» L’annuncio trionfale del biologo Francis Crick sorprese i clienti dell’Eagle Pub di Cambridge, ignari che quella scoperta avrebbe dato un nuovo corso alla ricerca scientifica e maggiori speranze a milioni di pazienti affetti da malattie genetiche. 1954 – Viene messa in vendita la prima televisione a colori a New York;

1983 – L’ultimo episodio di M*A*S*H viene trasmesso negli Stati Uniti, divenendo l’episodio televisivo più visto della storia, con un numero di spettatori superiore ai 100 milioni;

1986. Viene assassinato a Stoccolma il primo ministro svedese Olof Palme , un politico coraggioso che si opponeva alla guerra nel Vietnam, all’apartheid e alla proliferazione delle armi nucleari.

Viene assassinato a Stoccolma il primo ministro svedese , un politico coraggioso che si opponeva alla guerra nel Vietnam, all’apartheid e alla proliferazione delle armi nucleari. 1991 – Si conclude la Guerra del Golfo tra Iraq e Kuwait;

2013 – Alle ore 20 CET ha inizio la sede vacante (con la chiusura del portone del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo), in quanto diventa effettiva la rinuncia di papa Benedetto XVI, annunciata l’11 febbraio 2013; papa Benedetto XVI si trasferisce temporaneamente a Castel Gandolfo dove risiederà prima di ritirarsi in un monastero di clausura in Vaticano.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di grande creatività ma quel che ti manca è la costanza necessaria per portare a termine i tuoi progetti. La fortuna ti accompagna e dunque riuscirai sempre a cavartela, se però non ti accontenti di questo ed aspiri al successo dovrai imparare ad essere più disciplinato. In amore avrai molte occasioni di incontrare chi fa per te, anche se forse non sempre sarai pronto a coglierle. Devi porre un freno alle fantasie ed essere più concreto.

1533 – Michel de Montaigne: Attento studioso del genere umano, fu uno dei pionieri del pensiero moderno e uno degli aforisti più apprezzati. Nato a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia.

1959 – Gabriella Carlucci: Del trio di sorelle più famoso della televisione italiana, è l’unica che ha scelto la strada della politica. Nata ad Alghero, nella provincia di Sassaria.

1942 - Dino Zoff : nato in provincia di Gorizia è un ex portiere di calcio, allenatore e dirigente sportivo. Con la Nazionale, che ha allenato dal 1998 al 2000, è stato campione europeo, campione mondiale. Ha giocato con Udinese, Mantova, Napoli e Juventus, e ha vinto sei scudetti e una Coppa Uefa, da tecnico ha allenato Juventus, Lazio e Fiorentina.

Scomparsi

1916. Muore a Londra per un attacco cardiaco Henry James, uno dei più grandi scrittori e critici letterari statunitensi, autore di 22 romanzi, di cui due incompiuti, e 112 racconti, oltre ad alcune opere teatrali e ad un larghissimo numero di saggi ed articoli di critica. Tra i suoi capolavori : Ritratto di signora, L’americano, I bostoniani.

2005. Muore all’eta di 91 anni Mario Luzi, considerato uno dei fondatori dell’ermetismo nonché uno dei maggiori poeti italiani contemporanei.

Oroscopo della settimana

Oroscopo di Paolo Fox dal 27 febbraio al 4 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia

ARIETE: il lavoro promette molto bene in vista del futuro, da maggio in poi non è esclusa una riconferma. Vi aspetta una settimana buona. In amore, si fa meno fatica, in questo periodo avete più voglia di rischiare rispetto all’anno scorso. C’è chi ha già fatto una scelta decisiva nella coppia e chi nel corso delle prossime settimane avrà voglia di rinnovare un patto d’amore. In campo lavorativo, c’è qualcosa di nuovo in vista della primavera; dovete incontrare delle persone per parlare di questioni di lavoro

TORO: il mese di marzo metterà in discussione anche i rapporti più solidi; nel lavoro per qualcuno bisognerà fare una scelta. Unaa settimana discreta. In amore, evitate dispute con i parenti. In questo momento, le stelle vi spronano a risolvere prima problemi organizzativi e poi quelli sentimentali. In campo lavorativo, è un periodo difficile da gestire, però, questa settimana permette di recuperare terreno.

GEMELLI: meglio approfittare della settimana entrante per parlare d’amore; nel lavoro un accordo a scadenza potrebbe non essere rinnovato. Settimana buona, in amore è uno dei momenti migliori per fare scelte importanti. In campo lavorativo, sono stelle importanti per chi cerca un nuovo impiego.

CANCRO: nel lavoro non si escludono scelte importanti mentre nella vita di coppia è previsto un recupero. Una settimana fantastica. Se in amore c’è incertezza, forse state pensando ancora a qualche triste momento del passato. Venere occupa una posizione favorevole, è il momento giusto per fare delle scelte di lavoro. Il periodo più importante parte da maggio fino a metà luglio, Venere favorevole porta fortuna nelle attività creative.

LEONE: nel lavoro qualcuno potrebbe ritrovarsi a fare anche più cose di prima, mentre nella vita di coppia potrebbe dover essere fatta una scelta. Settimana buona. Febbraio è stato un mese da dimenticare, avete bisogno di tempo per ritornare in campo, magari avete voglia di un po’ di libertà, tranquillità interiore, non è un periodo eccezionale per i sentimenti, ma va meglio di prima. Fate molta attenzione alle parole. Cielo favorevole per il lavoro, ma dovete capire cosa è accaduto nei giorni scorsi, magari ci sono stati dei cambiamenti importanti.

VERGINE: nella professione bisogna fare molta attenzione al rinnovo di un accordo. Settimana buona. Situazione particolare in amore, con Venere in opposizione avete intenzione di perdere molto tempo. Se cercate una soluzione a vecchi problemi, approfittate di questa settimana, ma molto dipende anche dal partner. In campo lavorativo, è possibile che abbiate ricevuto un incarico importante. Per alcuni nativi della Vergine c’è la possibilità di fare delle scelte vantaggiose. Attenzione alle spese.

BILANCIA: nel lavoro si guarda la futuro con maggiore serenità, nonostante i tanti problemi. Settimana fantastica. Gli amori nati a febbraio devono essere coltivati di più. Le prime giornate di marzo sono favorevoli per ogni tipo di impresa. Se avete un lavoro indipendente o state organizzando qualcosa di diverso, questo è il periodo migliore per muovervi.

SCORPIONE: quelle di lunedì e martedì saranno giornate un po’ agitate nel lavoro, mentre in amore le idee non mancheranno nei rapporti di coppia. Settimana buona. In amore, grazie a Venere in ottimo aspetto continua una fase promettente. Anche per chi sta vivendo un periodo di crisi questo resta un momento favorevole ma bisogna, in qualche modo, ritrovare la propria energia. Se avete avanzato delle richieste, proprio in questi giorni arrivano piccole e importante risposte. Non dovete aspettarvi molto. Dovete ritrovare serenità nell’ambiente dove lavorate.

SAGITTARIO: nel lavoro bisogna valutare i cambiamenti in corso, mentre per l’amore la primavera sarà una stagione importante. Settimana discreta. Coloro che hanno il cuore indurito è difficile innamorarsi di nuovo, attenzione alle relazioni in cui si discute per motivi di soldi o di lavoro. Alcuni rapporti lavorativi potrebbero arrivare ai ferri corti. Da giovedì Marte inizia un transito di opposizione. studenti o persone che aspettano delle chiamate importanti devono agire con prudenza. Nel mese di marzo la fretta sarà una cattiva consigliera.

CAPRICORNO: un cambiamento di lavoro è possibile; se in amore ci sono state discussioni, invece, è possibile risolvere i problemi. Settimana discreta. Negli ultimi mesi avete trascurato l’amore, forse le preoccupazioni di lavoro o personali erano tanti. Alcuni nativi del Capricorno hanno attraversato un periodo di stanchezza e non hanno avuto tempo per i sentimenti. Adesso è più facile rimettersi in gioco e già dal 3 marzo qualcosa potrebbe cambiare. Anche se sembrate delle persone accomodanti, quando certe situazioni non vanno bene preferite stare da soli ed evitare contrasti. In campo lavorativo, dovete fare un passo indietro. Una soddisfazione è arrivata nel mese di febbraio, siete riusciti a bloccare le brutte intenzioni di un rivale.

ACQUARIO: chi è rimasto fermo per mesi con il lavoro può finalmente ripartire; in amore le occasioni non mancheranno grazie all’arrivo di Venere. Settimana discreta. Molti nativi dell’Acquario cercano ancora un amore particolare, qualcosa che cancelli definitivamente i vecchi amori. Restate sempre indecisi, un po’ perché non volete dipendere da una persona e un po’ perché siete distratti. In campo lavorativo, questo è un periodo molto interessante ma dovete fare un cambiamento nella vostra vita.

PESCI: non si esclude l’arrivo di una proposta di lavoro; nella vita di coppia, invece, c’è bisogno di chiarezza. Settimana buona. Con questi pianeti sereni finalmente siete liberi di amare. Ora tutto dipende da voi. Settimana interessante per il lavoro, anche se non manca un po’ di nervosismo. Non è escluso che ci siano proposte importanti. Avanzate le vostre richieste, potrebbero essere prese in considerazione tra maggio e giugno.