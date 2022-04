Lunedì 25 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 aprile è il 145° giorno del calendario gregoriano (il 146º negli anni bisestili). Mancano 220 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Marco (Evangelista) è il protettore di notai, ottici, vetrai, allevatori, farmacisti, pittori, calzolai, conciatori di pelle, segretari e interpreti.

Etimologia: Marco, il nome, tra i più diffusi in Italia, sin dall’epoca romana, trae origine dalla forma contratta di “Marticus”, “dedicato al dio Marte”. Anche il mese di Marzo trae origine dal nome della stessa divinità.

Oggi è: Festa della Liberazione. Oggi ricorre l’anniversario della liberazione d’Italia, chiamata anche Festa della Liberazione o anniversario della Resistenza. È una giornata dedicata alla memoria, in cui si festeggia la fine dell’occupazione nazifascista, avvenuta il 25 aprile 1945, a conclusione della Seconda guerra mondiale. Fu scelta questa data perché il 25 aprile del 1945 furono liberate le città di Milano e Torino ed a seguire le altre città italiane dopo venti anni di dittatura fascista. La data rappresenta, simbolicamente, l’inizio di un percorso che sfocerà nel referendum del 2 giugno 1946 per scegliere la futura forma di governo (tra monarchia e repubblica), la formazione della Repubblica e la stesura della Costituzione italiana. Fu dichiarato, per la prima volta, giorno festivo nel 1946, con validità solo per quell’anno. Nel 1949 fu promulgata una legge che rese il 25 aprile a tutti gli effetti un giorno festivo. Molte città italiane ricordano questa data organizzando manifestazioni, cortei ed eventi.

Accadde Oggi:

1644 – Il generale Ming Wu Sangui apre le porte della Grande muraglia cinese al Passo Shanhai per permettere alle forze d’invasione Manciù di raggiungere la capitale Pechino

1792- Per la prima volta nella storia è utilizzata la ghigliottina . A Parigi viene decapitato il bandito Nicolas Jacques Pelletier.

1911- Si suicida, in modo particolarmente cruento, lo scrittore Emilio Salgari . Nato a Verona nel 1862, a 20 anni pubblica il suo primo racconto, “I selvaggi della Papuasia”, in quattro puntate su un settimanale milanese.

1945- Il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti . A Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l’esercito russo e quello americano si congiungono sulle rive dell’Elba.

Francis Harry Compton Crick e James Dewey Watson pubblicano sulla rivista ‘”Nature” 1973 – Mike Oldfield pubblica Tubular Bells .

. 1974 – “ Rivoluzione dei garofani ” in Portogallo : militari dell’area progressista abbattono il potere dispotico di Marcelo Caetano, ereditato dal dittatore Antonio Salazar.

“ ” in : militari dell’area progressista abbattono il potere dispotico di Marcelo Caetano, ereditato dal dittatore Antonio Salazar. 1977 – Guerre stellari esce nei cinema statunitensi. Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema.

esce nei cinema statunitensi. Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema. 1985 – Il Bangladesh viene colpito da un ciclone tropicale e da un’ondata di temporali che causeranno la morte di circa 10.000 persone

1992 - Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono Presidente della Repubblica Italiana

2001 – Muore sulla pista di Lausitzring in Germania il pilota italiano Michele Alboreto: stava collaudando la nuova AudiR8 in vista della 24 ore di Le Mans.

1945 – Milano e Torino liberate dall’occupazione nazifascista: Un grido di libertà si levò per le strade, salutando la vittoria di migliaia di uomini e donne, padri e madri, giovani e vecchi, riuniti sotto la bandiera della Resistenza.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 25 aprile hanno una marcata presenza fisica. Che siano più o meno corpulenti, quando entrano in una stanza, non passano inosservati. Il loro dinamismo e la loro forza si ritrovano anche nel lavoro: nessuno dei loro punti di vista, atteggiamenti o idee può essere accusato di mancare di carattere. Ciò che li interessa sono le azioni, non le parole; nelle relazioni interpersonali devono stare attenti a non sopraffare il partner o i figli, e nel lavoro a non attirare le attenzioni non dovute.

1874 – Guglielmo Marconi: Tra i più grandi inventori di tutti i tempi, è considerato il padre della radio e in generale il principale artefice della comunicazione a grandi distanze.

1940 – Al Pacino: Con Robert De Niro e Dustin Hoffman è nella ristretta cerchia dei mostri sacri della recitazione di Hollywood.

1917 – Ella Fitzgerald: La musica jazz ha prodotto alcune delle espressioni più mirabili grazie alla sua voce maestosa e alla capacità di improvvisare e riprodurre il suono di strumenti musicali, attraverso la tecnica dello scat.

Scomparsi oggi:

1595 – Torquato Tasso (425 anni fa): Massimo esponente della corrente letteraria del Manierismo e figura tipica del poeta cortigiano, fu uno dei maggiori autori del Cinquecento.

1995 – Ginger Rogers (25 anni fa): Nata a Independence, nel Missouri, come Virginia Katherine McMath, divenne una star del cinema hollywoodiano con lo pseudonimo di Ginger Rogers.

1911 – Emilio Salgari: Nato a Verona, è stato uno scrittore italiano, celebre per i suoi romanzi d’avventura ambientati in luoghi esotici.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: E' la giornata giusta per sbizzarrirti e dare sfogo alle tue idee.

Toro: Ci sono piccole tensioni da superare. Tu cerca di stare calma e non alimentare polemiche inutili e sterili.

Gemelli: Sarebbe il caso di rilassarsi un po e di viver qualcosa di bello, magari fare un bel viaggio o di fare una nuova esperienza, magari insieme alle persone che ami. Sfrutta questa domenica per fare tutto questo.

Cancro: I ripensamenti fanno spesso capolino nella tua vita. Sarebbe il caso di sfruttare questa giornata per cercare di riflettere e delineare con precisione il vostro punto di vista.

Leone: Oggi potrebbe esserci qualche discussione in famiglia o in amore. Il consiglio è quello di non agitarsi e non farsi prendere dal nervosismo non servirebbe a nulla se non a rovinarti la giornata.

Vergine: Questa giornata sarà il preludio ad una settimana decisamente positiva. Tu sfruttala per riposare e rifiatare un po’, vedrai che da lunedì il tuo quadro astrale ti sorriderà.

Bilancia: L’Oroscopo Paolo fox rivela che non puoi fare tutto ciò che hai in mente. Spalma i tuoi numerosissimi impegni su più giorni altrimenti rischi di farti annegare dallo stress.

Scorpione: Le stelle ti aiutano e invitano a risolvere certi problemi. In particolare per quanto concerne i rapporti interpersonali si sono create piccole tensioni che è meglio tenere a bada.

Sagittario: Hai come sempre grande volontà e tanta voglia di fare e metterti in gioco ma in questo periodo le energie scarseggiano. Allora riposati, tira il fiato e presto sarai pronto a ripartire.

Capricorno: Non sono messe in discussione le coppie che vanno avanti da tempo ma per quelle nate da poco questo fine settimana potrebbe essere turbolento e in alcuni casi decisivo.

Acquario: E’ possibile cambiare vita anche dare un calcio alle abitudini, devi essere pronto a cercare nuovi spazi e nuove opportunità, con la consapevolezza del tue qualità.

Pesci: Alcuni rapporti sembrano un po’ più complicati da gestire, in particolare se siete stati nervosi ultimamente. Il consiglio è quello di tendere la mano a chi vuoi bene realmente.