Domenica 22 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 maggio è il 142º giorno del calendario gregoriano. Mancano 223 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Santa Rita da Cascia (Vedova e Religiosa)

Etimologia: Rita, dal greco “margarites”, “perla”, “Margarita” è un diffuso personale romano. Ancora oggi, le perline di vetro di Murano vengono chiamate “margheritine”.

Accadde Oggi

1176 – Degli Hashshashin (Assassini) tentano di uccidere Saladino nei pressi di Aleppo

1819 – La SS Savannah salpa dal porto di Savannah (Georgia) per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l’oceano Atlantico. La nave arriverà a Liverpool il 20 giugno

1937 – Comincia la costruzione a Roma dell’Eur 42, per celebrare nel 1942 il ventennale della marcia su Roma

1939 – Germania e Italia firmano il Patto d’Acciaio

1939. Nella cancelleria del Reich, a Berlino, i ministri degli Esteri Joachim Von Ribbentropp per la Germania nazista e Galeazzo Ciano per l’Italia fascista firmano il “Patto d’acciaio“ . Il Patto impegna le due potenze dell’Asse a darsi reciproco aiuto, politico, diplomatico e militare.

2004 - Sonia Gandhi, vincitrice delle elezioni indiane con il Partito del Congresso, rinuncia all’incarico di primo ministro a favore di Singh, perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto “straniera”

2004 – Felipe, figlio di re Juan Carlos I ed erede al trono di Spagna , sposa la giornalista Letizia Ortiz . La cerimonia viene seguita in televisione da oltre 25 milioni di spagnoli.

?Nati

Sei nato oggi? Sei dolce e contemplativo; la gara per emergere, il successo a tutti i costi, non fanno per te. Lasci che a correre siano gli altri e ti dedichi ai piaceri dell’arte: poesia, musica e canto. Il tuo talento in questi campi è spiccato e potrai, senza gran fatica, metterlo a frutto con profitto. In amore orientati verso rapporti tranquilli e duraturi.

1924 – Charles Aznavour : Idolo della musica francese, è considerato l’ultimo grande chansonnier, noto anche come il “Frank Sinatra della Francia”. Parigino doc.

1885 – Giacomo Matteotti : Figura simbolo dell’antifascismo e politico di idee socialiste, il suo nome è il settimo più ricorrente nella toponomastica d’Italia. Nato a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo.

1970 – Naomi Campbell: Icona del mondo della moda e delle celebrità internazionali, è la modella di colore più famosa della storia, per la prestigiosa rivista People tra le 50 donne più belle.

Scomparsi oggi

1873 – Muore all’età di 88 anni Alessandro Manzoni. L’autore dei Promessi sposi il 6 gennaio era caduto sui gradini della chiesa di San Fedele riportando un trauma cranico.Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l’identità culturale, e non solo, dell’Italia, gettò le basi dell’italiano moderno. Nato a Milano.

1885. Muore a Parigi Victor Hugo, poeta, drammaturgo, scrittore. L’uscita di “Ernani” segna convenzionalmente l’inizio del romanticismo in Francia. Nel 1831 viene pubblicato “Notre Dame de Paris”, primo grande romanzo, affresco di una Parigi medievale e della sua cattedrale gotica. Nel 1862 “I Miserabili”, opera colossale fra le più lette del suo secolo.

1988. Muore a Roma Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il partito nato nel dicembre 1946 dalle ceneri del fascismo. Negli anni ’40 Almirante aveva collaborato alla rivista “La difesa della razza”.

