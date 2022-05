Martedì 17 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 maggio è il 137° giorno del calendario gregoriano. Mancano 228 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pasquale Baylon (Religioso francescano)

Proverbio del giorno:

Fango di maggio, spighe d’agosto.

17 maggio: Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia.

Accadde Oggi

547 (o 548) – Viene consacrata da Massimiano la Basilica di S. Vitale a Ravenna

1656 – Francesco Corner viene eletto 101º Doge della Repubblica di Venezia

1809 – Napoleone I di Francia ordina l’annessione dello Stato Pontificio all’Impero Francese

1953- Alla presenza di novantamila spettatori e del presidente della Repubblica Luigi Einaudi si svolge a Roma la cerimonia inaugurale dello Stadio Olimpico . Tremila colombi, simbolo della pace, vengono liberati in aria.

1972 – Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa

1981 – Con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978

1990- L’ Organizzazione mondiale della Sanità cancella l’omosessualità dall’elenco dei disturbi mentali . Si mette fine a un lungo periodo di pregiudizi, discriminazioni e violenze.

1997 – Lo Zaire cambia nome e diventa Repubblica Democratica del Congo

2004- Muore nella notte, a ventitre anni, Matteo Vanzan , il caporale del primo reggimento dei Lagunari di Venezia ferito gravemente il giorno precedente, nel corso di scontri a fuoco con i miliziani sciiti a Nassiriya.

2009 – Dopo 25 anni di guerra civile in Sri Lanka, le Tigri Tamil si arrendono

Nati

Sei nato oggi? I nati il 17 maggio, hanno un approccio alla vita decisamente diretto e orientato ai principi fondamentali, e in ogni situazione desiderano sempre partire dalle basi. Il tatto non è certo il loro forte: di solito, infatti, dicono ciò che pensano senza mezzi termini (prendere o lasciare!). Non sono spiriti tranquilli, nè sono particolarmente comunicativi per ciò che riguarda se stessi: di solito giocano a carte coperte perchè hanno seri problemi ad aprirsi dal punto di vista emotivo; se però hanno fiducia in una persona, con lei saranno onesti fino in fondo sui propri sentimenti.

1965 – Corrado Guzzanti: Comico e attore di straordinario talento, è un mago delle imitazioni, in particolare di noti personaggi politici e del mondo televisivo dissacrati nei loro tic e stereotipi.

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 17 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Luna, Sole, Giove e Venere sono a favore oggi! Se ti piace una persona fatti avanti. Sul lavoro invece ti aspettano tantissime novità. C’è la possibilità che tu possa incontrare ex colleghi.

Toro – Preparati a nuove conoscenze, fai attenzione a tutti i particolari. A lavoro non ci saranno tantissimi cambiamenti, attenzione a non sprecare i soldi in cose futili.

Gemelli – Probabilmente per la Luna contro ci saranno alcuni momenti di tensione. Sia oggi che domani, a lavoro, non stressarti e non stressare neanche gli altri.

Cancro – In amore potrebbe esserci davvero un cambiamento importante. A lavoro potrebbero esserci dei problemi economici.

Leone – Se c’è qualche problema oggi è la giornata giusta per risolverlo, la Luna è a favore. A lavoro lasciati andare e prendi tutte le occasioni che ti captano.

Vergine – Attenzione a Gemelli e Sagittario, c’è la Luna storta. Per il momento a lavoro non ci sono molte cose a cui dare attenzione.

Bilancia – Prendere decisioni troppo affrettate non è la cosa giusta da fare oggi. Se devi rivolgerti a un avvocato, attento a chi scegli.

Scorpione – La Luna, anche oggi, è con te e potrebbe essere una giornata migliore. A lavoro cerca di impegnarti al massimo se vuoi raggiungere grandi obiettivi.

Sagittario – Ultimamente ci sono stati un po’ di problemi con il tuo partner ma cerca di andare avanti. A lavoro sembra tutto tranquillo ma non approfittartene.

Capricorno – Cerca di continuo nuove ispirazioni. Nuove conoscenze potrebbero portarti qualcosa di interessante. A lavoro credi più in te stesso così che possano crederci anche gli altri.

Acquario – Sta per arrivare un periodo tosto ma oggi puoi riposarti. Anche a lavoro ci saranno novità nei prossimi giorni.

Pesci – Stare tutto il giorno a casa o in giro non ti farà non pensare ai problemi. Affrontali e vinci la sfida. Stessa cosa per il lavoro e ciò che ti disturba.