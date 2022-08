Al Pelletterie Sagi di Dueville di 3^ maschile competizione giunta agli ottavi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti con la supervisione di Alessandra Babbi è agli ottavi di finale. Erano in 150 ai nasti di partenza tra maschile e femminile e con un montepremi di tutto rispetto, ben 1.300€. Sono 12 le gare di Martedì 30 con inizio dalle ore 13.00. Primo incontro tra Enrico Dal Lago e Alessandro Galassi; 13.30 Riccardo Piana con Edoardo Rizza; 14.30 Sofia Peruzzo e Lavinia Bortolaso; alle 15 entra in campo il favorito Massimo Bosa con Manuel Massagrande, match clou della giornata. L’esperienza di Bosa giocatore top di 2^nei suoi anni più fulgidi contro la potenza di Massagrande, giocatore dotato di ottimi colpi ed un buon servizio. Alle 16 Francesca Vario con Sveva Viero; alle 17 Riccardo Crivellin e Daniele Danzo; alle 17.30 Marco Gazzola con Andrea Vittadello; 18.30 Diletta Maria Mungo tds numero 2 e Vania Bisarello; 19 Francesco Zirbi incrocia la racchetta di Mauro Marzarotto; 20 Sebastiano Buzzatti con Tommaso Simeone, altro incontro interessante che vede il giocatore trevigiano in progress contro il matador vicentino che sta facendo incetta di tornei di terza. Alle 20.30 chiude questa intensa giornata di gare Francesco Marangon con Matteo Carlo Guiducci. A Creazzo fino al 10/9 Open maschile Falco Forever. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Fabio Giaretta. Sono una quarantina i giocatori in lizza fino alla terza categoria. Per i seconda le iscrizioni chiudono domani alle 12. A Sandrigo Open BR Pneumatici maschile che inizia il due Settembre con 2.000 euro di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 1/9, Dirige Paola Agostani. Per le categorie successive da determinarsi. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys dal 3 al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin. Iscrizioni entro le ore 12 del primo di Settembre. A Schio 15° Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum che inizierà il 10/9 fino al 24/9. Diretto da Giuseppe Lainardi iscrizioni per il primo blocco fino ai 3.5 ore 12 del 3/9. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese.