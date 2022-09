A Sandrigo nell'Open BR Pneumatici 4° centro stagionale per Nicola Ghedin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Sandrigo il 27° Open BR Pneumatici è di Nicola Ghedin al suo 4° centro stagionale. Competizione diretta da Paola Agostani con la supervisione di Louis Anthony Hyde ed erano in 134 ai nastri di partenza. Due soli set sono bastati al maestro del Palladio ‘98 di Vicenza per concedersi il poker stagionale. Radic è riuscito ad estromettere dal podio il bassanese Matteo Dal Zotto in ottima forma, fresco vincitore dell’Open di Mogliano, e a disinnescare l’altro vicentino Giovanni Peruffo, ma contro Ghedin avversario di innumerevoli battaglie è giunto a questa finale parecchio provato. Radic è uno degli artefici della promozione alla serie nazionale del team di Sandrigo, avrebbe voluto vincere in casa, ma Ghedin appena rimessosi dall’infermeria aveva più desiderio di tornare al gioco e come con tutti ha chiuso in due set. Terzi posti per Francesco Salviato e per Giovanni Peruffo. Nel main draw si è distinto l’under 18 veronese Tommaso Franchini, con 3 vittorie che gli hanno consentito di passare da 2.8 a 2.6. Alberto Nieri bassanese con tessera del San Paolo di Padova che con un paio di competizioni ed un paio di vittorie ben assestate, è tornato in zona 2.7. Al Meeting Club di Valdagno concluso il torneo giovanile Memorila Mattiello con una cinquantina di giovani. Sotto la direzione di Andrea Equizi e coordinati da Martina Zucchini, questi gli esiti. Nell’under 10 Matteo Rinuncini con Adalberto Bergozza; nell’under 12 il draw più partecipato davanti a tutti Francesco Zagatti trevigiano dello Sporting Life Center di Vacil con Elia Peruzzo del Bassano; a seguire Mattia Todeschin del Tennis Team 015 di Romano D’Ezzelino e Leonardo Pegoraro del Thiene. Nell’under 14 Marcello Breda del Ct Vicenza sul filo di lana con la rivelazione di casa Francesco Isello. Nell’under 16 Andrea Zilio Grandi del Palladio di soli due punti sul mantovano della Canottieri Mincio Carlo Alberto Angusti. Per il femminile dalle più piccole Viola Meggiolaro del Dueville con la bellunese Francesca D’Incà del Sedico. Nell’under 12 un affare tutto in seno al Sovizzo con Elisa Mirabile e Maria Sole Rubagotti: nell’under 14 il più partecipato, la fiorentina Anna Trevisan in due set su Elisa Mirabile terze Chiara de Faveri del Tc Padova e la tennista di casa, Greta Zamperetti. Nell’under 16 bis di Anna Trevisan con Martina Liccardo del Tc Padova. A Schio 15° l’Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum è agli ottavi di finale. Diretto da Giuseppe Lainardi, erano 168 i tennisti in totale coordinati da Enrico Dal Monte tutti speranzosi di portarsi a casa il montepremi di 2.000€. Spettacolo puro con i migliori giocatori di seconda categoria, provenienti anche da altre regioni. Il favorito è il valdagnese Pietro Romeo Scomparin, inizio gare dalle 14.30 fino alle 20.30. A Thiene fino al 28/9 c’è il 3^ categoria maschile con 91 contendenti coordinati da Valentina Todeschin e Arianna Albertoni. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese.