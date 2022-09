A Dueville le Pelletterie Sagi di 3^vanno a Massimo Bosa e Sveva Viero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti con la supervisione di Alessandra Babbi è di Massimo Bosa. Erano in 150 ai nastri di partenza tra maschile e femminile e con un montepremi di tutto rispetto, ben 1.300€. In finale il tennista dello Schio ha rischiato al long tie break contro il portacolori di casa Edoardo Rizza. Terzi posti per il tecnico del Valdagno Daniele Danzo e per Mauro Marzarotto del Ct Vicenza. Nel femminile vince Sveva Viero dello Schio al tie break su Monica Gasparini del Breganze. Terze Diletta Maria Mungo del Plebiscito di Padova e Virginia Carnino del Santorso. A Creazzo fino al 10/9 Open maschile Falco Forever. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Alessandra Babbi. Sono una quarantina i giocatori in lizza fino alla terza categoria. Competizione giunta ai quarti di finale dove si attende il ritorno al gioco del favorito Nicola Ghedin, che ha dovuto dare forfait in altri due Open. L’unica gara di oggi vede l’incontro tra l’under 18 veronese Tommaso Franchini ed il giocatore del Palladio Thomas Nucera previsto per le ore 20.00. A Sandrigo Open BR Pneumatici maschile che inizia domani con 2.000 euro di montepremi. Dirige Paola Agostani e supervisione di Louis Anthony Hyde con 126 tennisti al via. Ben 10 le partite odierne a partire dalle 17.00. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys dal 3 al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin e Arianna Albertoni con 56 giovani. A Schio 15° Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum che inizierà il 10/9 fino al 24/9. Diretto da Giuseppe Lainardi iscrizioni per il primo blocco fino ai 3.5 ore 12 del 3/9. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese.