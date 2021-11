VIDEO | CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il messaggio che l’Amministrazione comunale di Rosà vuole diffondere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

2È affidato al potere evocativo della danza, della musica e delle immagini il messaggio che l’Amministrazione comunale di Rosà, in collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale IRIGEM, la scuola di danza Kasadanza, la scuola di musica La Nota, l’Istituto comprensivo Roncalli, il Centro Italiano femminile, i carabinieri e tante persone, tante donne, anche delle numerose associazioni locali, vuole diffondere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La giovane ballerina Rachele Bosa, accompagnata dal suono commovente del violino di Veronica Zuleta, ben riescono a evocare la paura, la disperazione, la solitudine e la rassegnazione delle donne vittime di violenza.

La danza termina con un gesto simbolico, la mano che si chiude in una richiesta d’aiuto, alla quale è l’intera comunità a rispondere, rappresentata da tante donne diverse che circondano la ballerina in un abbraccio simbolico e che, non a caso, escono dai luoghi della cultura, per sottolineare la necessità di una rivoluzione culturale, dalle idee al linguaggio alle abitudini, per produrre un reale cambiamento e fermare un fenomeno che non accenna a diminuire e che colpisce indistintamente, in tutte le culture, in tutte le classi sociali, a prescindere anche dai livelli di istruzione o dalle condizioni economiche.