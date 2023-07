VIDEO | «Prima di giudicare una sentenza occorre conoscerla»

Chiara Bellini è il legale del foro vicentino che in primo e secondo grado ha difeso Gezim Alla, il muratore «reo confesso» che 51enne due anni orsono a Pove del Grappa nel Vicentino, uccise a martellate la moglie Dorina Alla per di più mentre i figli erano in casa. L'avvocato Bellini, ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega perché non valuta positivamente i rilievi di coloro i quali avevano duramente criticato lo sconto di pena accordato dalla Corte d'appello di Venezia: la quale aveva ridotto a 24 anni la pena all'ergastolo inflitta al muratore di origine albanese in prima battuta dalla Corte d'assise di Vicenza. «Prima di giudicare una sentenza occorre conoscerne i contenuti», detto in altri termini, «prima di giudicare una sentenza occorre conoscerla» fa sapere sempre Bellini ai taccuini di Vicenzatoday.it. La toga berica lancia così una stoccata nei confronti di chi aveva manifestato le proprie perplessità nei confronti di quanto stabilito dai magistrati proprio in Laguna.

