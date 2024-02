VIDEO | Causa pioggia interdetta una corsia del tunnel Spv

Nella mattinata di oggi 28 febbraio gli automobilisti in transito sulla Superstrada pedemontana veneta - Spv dal casello di Brogliano (nell'Ovest vicentino) in direzione Malo, hanno dovuto fare i conti con quanto accaduto nella galleria. La corsia di sorpasso infatti era inagibile per controlli in corso da parte del personale specializzato. Nelle ore precedenti infatti diversi utenti avevano notato alcuni ristagni d'acqua. Durante gli ultimi giorni peraltro la pioggia è caduta copiosa, sia sul Vicentino che sul resto del Veneto. Di più, anche a causa della presenza delle squadre che stavano monitorando la situazione, la velocità massima consentita, per ragioni di sicurezza, era stata ridotta da 110 kilometri orari a 60. Tanto che sulla chat degli utenti della strada tra Brogliano, Trissino e Castelgomberto, già a metà mattinata il refrain era divenuto più o meno unanime: «Ma se il limite di velocità è stato innalzato, ha senso prendere una superstrada a pagamento che peraltro è pure cara? E poi come mai un'opera appena costruita, ancora da ultimare, versa già in queste condizioni?». Ad ogni modo il tema dei pedaggi, assieme a molti altri, è stato oggetto di una inchiesta pubblicata sia su Today.it e sia su Vicenzatoday.it.