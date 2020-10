Video: «Aprivo alle 18, ora devo abbassare la saracinesca: a pagare sono sempre i piccoli»

Catello Buononato ha aperto la sua pizzeria meno di un anno fa a Vigardolo di Monticello Conte Otto: aveva «il sogno» di mettersi in proprio e c'era «riuscito», ma ora il nuovo decreto governativo che impone la chiusura dei locali alle 18, «dopo il lockdown di primavera», racconta alle telecamere di Vcienzatoday.it lo mette «in ginocchio». Non sa se riuscirà «a reggere solo con l'asporto perchè - spiega - in un esercizio commerciale a differenza di uno artigianale se ne va in tasse il 63% del guadagno e i ristori chissà se e come arriveranno».