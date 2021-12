Volley, serie C Femminile: Vicenza sconfitta in casa dal Blu Padova

In serie C femminile Vicenza volley ha subito una sconfitta interna contro il Blu Volley Padova, che si è imposto in tre set. Le giovani biancorosse allenate da Guidotto e Rigon sono a zero punti in un girone piuttosto impegnativo e con squadre di esperienza. L'esperienza per la compagine vicentina serve per la crescita verso la seconda sqaudra.

Ora la pausa natalizia e si riprende il campionato di serie C da Peraga di Vigonza (Padova) il giorno 8 gennaio 2022 alle 20 e 30 contro Vigò Volley.

SERIE C FEMMINILE - VICENZA VOLLEY-BLU VOLLEY PADOVA 0-3 (13-25, 16-25, 20-25)

VICENZA VOLLEY: Dinelli 5, Piovan 5, Jotov 6, Amoah 10, Consagra 2, Roviaro 8, Seck 3, Guerriero (L). N.e.: Bittante. ALLENATORI: Guidotto-Rigon