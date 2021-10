Pallavolo, serie B2: Vicenza Volley inizia con le ragazze U19 sabato a Battaglia Terme

Questo week end partirà l’avventura delle giovani di Anthea Vicenza Volley militanti in serie B2 femminile, un gruppo under 19 che affronterà la quarta serie nazionale. Ad allenarle, Claudio Feyles, anche direttore tecnico delle giovanili di Vicenza Volley. L’esordio è in programma sabato alle 20 e 30 a Battaglia Terme (Padova) contro la C.b.m.s. Rio.

«In questo mese e mezzo di preparazione - commenta Feyles allenatore espe - con il mio staff ci siamo concentrati principalmente sul lavoro tecnico individuale e sul rafforzamento fisico insieme al preparatore atletico Davide Vallortigara, che segue anche la prima squadra in A2».



«La squadra è molto rinnovata, con tante atlete che arrivano da percorsi differenti ma accomunate dallo stesso obiettivo: quello di crescere e far bene - afferma Feyles -. Il campionato di B2, soprattutto all’inizio, ci metterà alla prova in modo importante. A partire da questo primo impegno dovremo sopperire alla mancanza di esperienza con il nostro talento e con l’esuberanza e con la spensieratezza tipiche delle giovani, ricordandoci sempre che i nostri obiettivi principali in questo campionato sono di crescita tecnica e accumulo di esperienza, per poi portare quanto appreso nei campionati giovanili”.