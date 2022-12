Volley, serie B2 femminile: seconda vittoria stagionale per le giovani del Vicenza che piegano Trento (3-1)

Si chiude con il botto il 2022 delle giovani di Vicenza Volley, vittoriose nell'ultimo impegno dell'anno solare in B2 femminile (girone D). Sul rettangolo di gioco amico della palestra del liceo cittadino "Quadri", le biancorosse di Roberto Caron hanno piegato 3-1 la Walliance Ata Trento, cogliendo il secondo successo stagionale.

«Dovevamo entrare in campo per far punti - commenta coach Caron - e le ragazze sono scese con determinazione sul rettangolo di gioco, disputando quattro set di buonissimo livello e alla pari con le avversarie, formazione che ha alcune giocatrici di esperienza. Il risultato finale è giusto, ce lo siamo meritato e portato a casa con la forza di volontà oltre alla tecnica».

Per i talenti di Vicenza Volley, il prossimo appuntamento sarà sabato 7 gennaio alle 21 sempre alla "Quadri" contro il Trentino Energie Argentario.

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-WALLIANCE ATA TRENTO 3-1 (25-21, 16-25, 29-27, 26-24)

VICENZA VOLLEY: Bertollo 15, Voltan 3, DIgonzelli 25, Andreis 15, Martinez 7, Del Federico 2, Andreatta (L). N.e.: Kovacevic, Toniolo, Seck, Dinelli, Gulino (L), Guastella. All.: Caron-Borini

WALLIANCE ATA: Ferracci 9, Zanei 4, Carosini 17, Bertoldi 5, Eliskases 8, Falcucci 18, Eccel (L), Rizzo, Ghiotti, Forti, Margoni (L). N.e.: Guerzoni. All.: Mongera

ARBITRI: Solimeno e Ciman