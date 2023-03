Volley, Serie B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley in casa contro il Marzola

Probante impegno casalingo per le giovani di Vicenza Volley, che in B2 femminile ospiteranno il Marzola nell'ottava giornata di ritorno del girone D.



Sabato alle ore 21 nella palestra del liceo cittadino "Quadri" di viale Arturo Ferrarin le promesse beriche sfideranno le quotate trentine, che occupano il terzo posto con 44 punti.Vicenza Volley è reduce dal blitz vincente a domicilio del Bassano e cerca altri punti in chiave salvezza. «Affronteremo una squadra forte e in salute che arriverà a Vicenza con l'intento di mantenere la posizione e consapevole di trovare una formazione che non fa sconti - commenta coach- . Per noi, però, non sarà facile mantenere il buon livello di gioco mostrato domenica contro Bassano, servirà un'altra prestazione perfetta per continuare la rincorsa-salvezza. Saremo motivati al massimo perché questo è un altro obiettivo della stagione da centrare". A dirigere l'incontro saranno il primo arbitro Costantino Silvestri e il secondo arbitro Silvia Pivetta.