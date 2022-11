Volley, serie B2 femminile girone D: per le giovani di Vicenza Volley trasferta in Trentino

Trasferta trentina per le giovani di Vicenza Volley, impegnate domani sera (sabato) alle 20 a Povo (Trento) contro il Marzola nell'ottava giornata d'andata del girone D di serie B2 femminile. Le padrone di casa occupano il quinto posto in classifica con 14 punti, mentre la formazione allenata da Roberto Caron ha fin qui vinto solamente contro il C9 Arco Riva, ed ha 3 punti in graduatoria.

«Ci aspetta - commenta coach Caron - un appuntamento impegnativo; affronteremo una squadra organizzata, inoltre arriviamo da una gara infrasettimanale di under 18 e dobbiamo fare i conti con un'infermeria che si è riempita nuovamente. In ogni modo, daremo il meglio e mi aspetto ugualmente un piccolo passo avanti». Dirigono l'incontro il primo arbitro Silvia Giani e il secondo arbitro Claudia Rabaioli.