Volley, serie B2 femminile girone D: a Galliera Veneta rimonta vincente per le giovani di Vicenza Volley

Quinta vittoria stagionale per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di B2 femminile, con il successo al tie break a Galliera Veneta contro il Team Volley 2007. Sotto 1-0 e 2-1, le biancorosse di Claudio Feyles hanno saputo tener duro e reagire per poi imporsi nettamente nel tie break. Top scorer, il capitano Vera Bertollo con 23 punti.

«Abbiamo portato a casa una vittoria importante - ha affermato a calco il coach Claudio Feyles -; peccato per il primo set dove eravamo in vantaggio ma poi siamo state riprese; in ogni modo, la squadra ha reagito bene, soprattutto nel tie break».

TABELLINO - TEAM VOLLEY 2007-VICENZA VOLLEY 2-3 (26-24, 19-25, 25-18, 23-25, 7-15)

TEAM VOLLEY 2007: Baggio 17, Bonaldi 8, Franco 5, Fuser 18, Palladini 2, Ravazzolo 13, Guerriero (L), Zanon 4. N.e.: Benfatto, Calderaro, Reginato, Veshi, Moretto (L). All.: Bellani

VICENZA VOLLEY: Bertollo 23, Andreis 15, Voltan 4, Roviaro 8, Del Federico 4, Jotov 16, Andreatta (L) 1, Kovacevic. N.e.: Seck, Guastella, Dinelli, Gulino (L). All.: Feyles

ARBITRI: Pitzalis e Nassiz.