Volley, Serie B2/D femminile: le giovani di Vicenza Volley cedono contro Team Volley 2007 (0-3)

Una prova incolore contro una squadra che sulla carta sembrava alla portata. Nella quinta giornata d'andata del girone D di serie B2 femminile, le giovani di Vicenza Volley non brillano contro il Team Volley 2007, che espugna in tre set la palestra del liceo Quadri di Vicenza e porta in terra padovana il bottino pieno.

Sulla sponda locale, a commentare il match che alla vigilia vedeva le due formazioni appaiate a quota tre punti è coach Roberto Caron.

«Il Team Volley si è dimostrato ostico fin da subito - afferma l'allenatore -. Abbiamo giocato una partita sempre a rincorrere, offrendo una buona prestazione solamente nel primo parziale. Ora torniamo a lavorare con più convinzione e attenzione per fare meglio».

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-TEAM VOLLEY 2007, 0-3 (22-25, 14-25, 15-25)

VICENZA VOLLEY: Guastella 3, Voltan 10, Bertollo 5, Andreis 7, Seck, Kovacevic, Andreatta (L), Barbera, Jotov 7, Dinelli, Nicolin, Piovan. N.e.: Toniolo, Gulino (L). All.: Caron

TEAM VOLLEY 2007: Baggio, Ravazzolo, Bondi, Franco, Fuser, Palladini, Guerriero (L), Reginato. N.e.: Zanon, Gaetan, Calderaro, Zen (L). All.: Salvato