Vicenza Volley conquista il titolo veneto under 19 e pure under 16

Tre campi, tre vittorie, con due titoli e una finale conquistata: è il bilancio della settimana appena trascorsa per le giovanili del Vicenza Volley. A raccontare le imprese è il direttore tecnico Claudio Feyles.

«Siamo partiti con la semifinale territoriale under 14 contro l’Altair. In campionato abbiamo vinto a fatica (3-2 e 3-1), quindi la tensione iniziale era tanta - ha spiegato Feyles-, portando a giocare contratti, pur vincendo 25-23. Dal secondo set ci siamo sciolti e abbiamo vinto agevolmente a 7 e a 13 con una netta superiorità tecnica in tutti i fondamentali».

Ed è quindi finale in under 14. «Sappiamo come ci aspetti una finale proibitiva - proseueu il direttore tecnico delle giovanili -, ma per questa squadra è già un enorme successo esserci, quindi ce la giocheremo senza alcun tipo di pressione».

Dopo la grande soddisfazione delle ragazze delle medie arrivano le imprese delle U16 e U19.

«L’under 16 in finale provinciale e l’under 19 in quella regionale hanno realizzato un'impresa incredibile - afferma a posteriori Claudio Feyles -. Con le gare in contemporanea e con lo staff tecnico quindi diviso su entrambi i fronti, sono riuscite ad aggiudicarsi dopo una gara combattutissima le rispettive finali».



A LOCARA VICENZA VOLLEY U19 VINCE IL TITOLO VENETO

A Locara di San Bonifacio, le biancorosse under 19 hanno piegato 3-1 l’Officina Volley Under 19 Red. «Eravamo un po’ tesi – prosegue Feyles – merito anche di un avversario che non si è mai arreso, ma la squadra si è fatta trovare pronta nei momenti finali dei set vincendo meritatamente il titolo regionale under 19».

«Doppia gioia per la nostra Rachele Tavella - ha aggiunto Feyles -, che ha ricevuto anche il premio mvp della finale. A questo campionato hanno preso parte oltre 20 atlete dal 2003 al 2006 e, anche se non è stato possibile portarle tutte in gara, i meriti di questo successo vanno condivisi tra tutte le ragazze» ha concluso il tecnico e direttore del settore giovanile.

L'U16 A NOVALE DI VALDAGNO CONQUISTA IL TITOLO VENETO

Capitolo-under 16, “regina” a Novale di Valdagno (3-2 contro l’Us Torri). «Abbiamo giocato a viso aperto contro un avversario favorito e ,dopo aver perso di misura il primo set, abbiamo acquistato consapevolezza di potersela giocare alla pari. Anche se in alcuni momenti la tensione ha preso il sopravvento, come nella seconda metà del quarto set dove ci siamo fatti incredibilmente rimontare, le ragazze non si sono perse d’animo e nel tie break, dopo un avvio in salita, hanno dato il meglio in tutti i fondamentali portando a casa una vittoria e un titolo territoriale su cui in pochi a inizio anno avrebbero scommesso”.



Infine Feyles conclude: «Ci tengo a fare i complimenti a tutte le ragazze dall’under 14 all’under 19 per le gare di domenica e per la costanza e l'impegno che mettono ogni giorno in palestra, che questo sia da ulteriore stimolo per raggiungere nuovi obiettivi». Un grande grazie Feyles k'ha rivolto anche al suo staff, a tutti i dirigenti, alla società e ai genitori «per lo spirito di collaborazione e l'aiuto quotidiano che mi danno dentro e fuori dalla palestra».

Sotto le ragazze dell'Under 14 con i dirigenti gli allenatori e il presidente Andrea Ostuzzi (a sinistra)





TABELINO- Finale regionale Under 19 femminile:

VICENZA VOLLEY-OFFICINA VOLLEY U19 RED, 3-1 (28-26, 21-25, 25-15, 25-23)

VICENZA VOLLEY: Grecea 20, Dal Cero 9, Barbera, Roviaro, Del Federico 3, Tavella 18, Banu 15, Furlan 9, Ostuzzi (L), Munaron 4. N.e.: Fiocchi, Bertollo, Amoah, Guerriero (L2). All: Guidotto-Rigon

OFFICINA VOLLEY UNDER 19 RED: Sobberi, Rizzi, Rampazzo, Quaglio 11, Banzato 13, Conte 7, Guariento 10, Rampin 20, Morbin 2, Rossi, Bertoli (L), Frison 1, D’Urso (L), Recchia. All: Garzari-Conte

ARBITRI: Cappellozza e Ferrara

TABELLINO - Finale territoriale Under 16 femminile:

VICENZA VOLLEY-US TORRI, 3-2 (22-25, 25-18, 25-21, 23-25, 15-9)

VICENZA VOLLEY: Yekou, Jotov, Moscheni, Nicolini, Bittant, Bartolomei, Udogie, Baldin, Toro, Cavaggioni, Bosso, Gulino (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Catapano

US TORRI: Carlino, Novello, Borsetto, Simic, Cimarelli, Piron, De Marchi, Beda, Muraro, De Antoni ,Dalla Vecchia, Parise Ciucci (L), Munari (L). All.: Raffa-Chimetto

ARBITRI: Zamparini e Roberto

TABELLINO - Semifinale territoriale Under 14 femminile:

VICENZA VOLLEY-ALTAIR VICENZA 3-0 (25-23, 25-7, 25-13)

VICENZA VOLLEY: Bonaparte, Lendaro, Mazziotti, Gorlin, Braggion, Tezza, Balestrin, Cavaggioni, Rossi, Bartolomei, Maron, Politi, Stivanin (L), Vezzaro (L). All.: Feyles-Fasolo

ALTAIR: Zarantonello, Caregnato, Piran, Tarquini, Rizzo, Stocco, Frigo, Ruffato, Bertazzi, Riva (L), Allegro (L). All.: Ferro-Anzolin

ARBITRO: Cunico

In foto la miglior giocatrice della finale Under 19 la vicentina Rachele Tavella