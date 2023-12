Vicenza Volley-US Torri: grande successo per la prima edizione della Christmas Cup

Si è tenuta in questi giorni di festa la Prima Edizione della Volley Christmas Cup, organizzato dal Vicenza Volley, in collaborazione con la nuova compagine, US Torri. Nelle palestre vicentine sono arrivate esattamente 42 società, distinte nelle categorie di under 13, under 14 e under 16. Atlete, allenatori, dirigenti accompagnatori, arbitri, segnapunti, genitori volontari, amanti di questo grande sport: tutti erano presenti, uniti dall’adrenalina, la complicità e il divertimento.

Il PalaGoldoni era davvero colmo: c’erano tamburi e trombette, atlete che si univano con la maglia blu del torneo, e gli organizzatori super orgogliosi. Il ringraziamento è andato all’US Torri per la grande collaborazione, Volksbank (Main Sponsor del torneo nonché della prima squadra del Vicenza Volley), gli ufficiali di gara che hanno condiviso queste emozioni, le società partecipanti e rispettivi tifosi, la B1 per il momento premiazione.