Volley femminile B1. Valeria Bauce completa la cabina di regia dell’Anthea Vicenza

Sarà Valeria Bauce a completare la cabina di regia di Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile (girone B). Classe 1996 di Arzignano, la palleggiatrice affiancherà Natasha Spinello nel ruolo nevralgico del roster biancorosso guidato in panchina da Mariella Cavallaro. “Dopo anni da titolare – spiega la Cavallaro – Valeria voleva fortemente mettersi alla prova in una categoria superiore avendo maturato le competenze per gestire perfettamente il gruppo. Riflessiva, attenta e sicura, con un gioco veloce e preciso sarà una delle nostre registe. Gran lavoratrice, sa mettersi a disposizione della squadra in modo costruttivo e propositivo; avrà un ruolo molto importante all’interno del gruppo”.

Nata il 13 settembre 1996 ad Arzignano e alta un metro e 70 centimetri, Valeria Bauce è originaria della stessa cittadina della Val Chiampo, dove ha sempre giocato a pallavolo. Avvicinatasi al volley all’età di 7 anni, è maturata nelle giovanili, scalando al contempo anche le categorie, dalla Prima Divisione fino al biennio in B2 dove ha sfidato anche le promesse di Vicenza Volley.

“Per questa stagione – racconta Valeria – il mio obiettivo era continuare a crescere, speravo di riuscire a giocare in B1 e mi ha fatto molto piacere la chiamata di Vicenza, a cui ho detto subito sì. Sono contenta e allo stesso tempo un po’ intimorita dalla categoria più alta, ma sono una persona che non ha paura di far fatica. Mi fa molto piacere anche aver davanti una palleggiatrice con tanta esperienza come Natasha Spinello da cui poter imparare tanto. Ho sempre visto Vicenza Volley come una società seria e ambiziosa nel nostro territorio e questo è stato un fattore in più nella mia scelta. Come palleggiatrice mi definirei costante. Fuori dal campo, sono fresca di abilitazione in Psicologia e lavorerò nell’ambito dell’età evolutiva”.